Lääkäreistä on eniten pulaa terveyskeskuksissa ja mielenterveyspalveluissa. Ongelman korjaaminen kannattaisi aloittaa laittamalla terveyskeskukset kuntoon.

Plastiikkakirurgia on yksi lääkäreiden suosituimmista erikoistumisaloista.

Sitkeään lääkäripulaan käytetään vihdoin sitä ilmeisintä lääkettä: koulutuksen lisäämistä. Muitakin hoitoja kuitenkin tarvitaan.

Lääkäriliitto on tähän asti suhtautunut koulutusmäärien kasvattamiseen nihkeästi, mutta paine muuttaa näkemystä on kasvanut. Osa lääkärikunnasta on esittänyt jopa uuden tiedekunnan perustamista. Liitto julkaisi viime viikolla kannanoton, jossa se toivoi keskustelua aiheesta.