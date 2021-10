Uutis- ja ajankohtaisohjelmien sponsorointia vahditaan, mutta missä on ajankohtaisohjelman ja viihdeohjelman raja?

Vuonna 1994 lähetetyssä Ylen Tuttu juttu -ohjelmassa olivat mukana silloiset presidenttiehdokkaat Martti Ahtisaari ja Elisabeth Rehn. Lähetyksen on väitetty vaikuttaneen merkittävällä tavalla vaalien tulokseen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kiinnittänyt huomiota Alfa-tv:n uuteen Kompassi-ohjelmaan, jota kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä sponsoroi. Ongelmaksi on muodostunut, että ryhmä on tiedotteessaan kutsunut ohjelmaa ”ajankohtaisohjelmaksi”, vaikka Alfa-tv:ssä sitä ei sellaiseksi lasketa.

Traficomin lakimiehen Sari Turusen mukaan Traficomin täytyy selvittää, missä menevät ajankohtaisohjelmien sponsoroinnin rajat. ”Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, mihin virasto ei tietääkseni ole aiemmin ottanut kantaa”, Turunen sanoi (HS 2.10.).

Hyvä, että asia tutkitaan, vaikka Kompassi-ohjelmalla ei ole sen suurempaa poliittista painoarvoa. Jos poliitikko haluaa julkisuutta, hän ei mene Kompassiin vaan viihdeohjelmiin, joissa itseään saa mainostaa ilman mitään rajaa, kuten Liike Nytin voimakaksikko Harry Harkimo ja Jethro Rostedt ohjelmassaan Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! – mutta sehän ei olekaan ajankohtaisohjelma vaan ”keskusteluohjelma”.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.