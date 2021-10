Yli 50 vuotta sitten ilmakehäfyysikko Syukuro Manabe esitti mallinsa kasvihuoneilmiön toiminnasta. Tiistaina hänelle myönnettiin fysiikan Nobel-palkinto. Niin tiede toimii.

Ilmastonmuutoksen tutkija Syukuro Manabe on yksi tämän vuoden kolmesta fysiikan nobelistista.

Fysiikan tämän vuoden Nobel-palkinnot tarjoavat vastauksen siihen, mihin tiedettä tarvitaan. Kolme palkittua – Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ja Giorgio Parisi – ovat veteraanitutkijoita, joiden työn merkitys on kirkastunut vuosien mittaan valtavan arvokkaaksi.

Manabe loi jo 1960-luvun puolivälissä perusmallin ilmastonmuutoksen toiminnasta. Tiedemies näytti, kuinka hiilidioksidi luo ilmakehään kerroksen, josta osa lämpösäteilystä heijastuu takaisin lämmittämään ilmakehän alakerroksia.

Kasvihuoneilmiöksi ristityn mekanismin toiminta on siis tunnettu jo yli 50 vuotta, vaikka sen vaaroihin on havahduttu vasta viime vuosina. Hasselmann kehitti ilmastomalleja edelleen. Parisi taas on uranuurtaja kaoottisten järjestelmien teoriassa.

Valinnat muistuttivat siitäkin, että tieteen merkityksen selviämiseen menee aikaa, joten Nobelin saamiseen tarvitaan paitsi älyä myös pitkän iän geenit ja terveet elämäntavat. Manabe ja Hasselmann täyttävät molemmat tänä vuonna 90 vuotta.

