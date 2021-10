Moni pitkään empinyt toteaa rokotuksen tarpeelliseksi viimeistään silloin, kun epidemia kiihtyy ja tuttujakin päätyy huonossa kunnossa sairaalaan.

Koronaviruspotilaiden määrän lisääntyessä on ryhdytty voivottelemaan sitä, ettei rokotuskattavuus ole suurempi. Voivottelu on turhaa. Rokottamisen loppurutistus on vielä kesken.

Tiedotusvälineissä on vuoden alusta asti jatkunut enimmäkseen aiheeton hermoilu siitä, ettei rokottaminen suju tai etteivät ihmiset ota rokotteita. Hermoilijat tarkoittavat hyvää, mutta turhan hälyn nostaminen asiasta voi johtaa toisenlaiseen psykologiseen reaktioon kuin toivottiin. Ihminen on laumaeläin ja tekee mielellään niin kuin muutkin. Mahdollisten kieltäytyjien määrän liioittelu voi lisätä kieltäytyjien määrää.