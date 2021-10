Hallituksen lakiluonnosta uudesta työnhaun mallista voisi kutsua myös nimellä aktiivimalli 3, mutta hallitus puhuu siitä mieluummin pohjoismaisena työvoimapalveluiden mallina.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen niin sanotusta pohjoismaisesta työvoimapalveluiden mallista, joka velvoittaa työnhakijat hakemaan neljää työpaikkaa kuukaudessa työttömyysetuuksien menettämisen uhalla. Ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa muistutus, toisesta viiden päivän ja kolmannesta kymmenen päivän karenssi. Sen jälkeen tukea ei saa, ellei mene koulutukseen tai työhön.

Lakiesitys on perustaltaan samanlainen kuin Juha Sipilän (kesk) hallituksen aktiivimalli 2. Karensseja on lyhennetty, mutta työvoimavirkailijoiden pakeilla työtön joutuu käymään entistä useammin. Tätä voi kutsua työnhaun tukemiseksi, mutta sitä on nimitetty myös hakemustehtailuksi tai kyykyttämiseksi.

Yksi aktiivimallin kiihkeimpiä vastustajia oli nykyinen pääministeri Sanna Marin (sd), joka vuonna 2018 opposition kansanedustajana twiittasi: ”Työttömien painostamisella huvin vuoksi EI ole mitään tärkeää tehtävää yhteiskunnassa!” Ihan toinen asia tietysti on, jos sitä ei tehdä huvin vuoksi vaan työllisyyden parantamiseksi.

