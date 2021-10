Naisten maajoukkue voitti MM-kultaa kolmannen kerran peräkkäin lajissa, jota aiemmin hallitsi Yhdysvallat.

Suomen cheerleading-joukkueet voittivat neljä mitalia viikonlopun MM-kisoissa: Kaksi kultaa, yhden hopean ja yhden pronssin. Naisten maajoukkue voitti MM-kultaa kolmannen kerran peräkkäin. Menestys on erityistä, koska lajia hallitsi pitkään sen kotimaa Yhdysvallat.

Huutokuoron johtamisesta urheilulajiksi itsenäistyneen cheerleadingin suosio kasvoi Suomessa räjähdysmäisesti 2010-luvulla. Harrastajia on nyt 14 000, joista kilpailulisenssi on 8 000:lla. Suosiota voi selittää se, että cheerleading on yksi harvoista lähinnä tytöille suunnatuista joukkuelajeista.

Lajissa on tilaa erilaisille urheilijoille: kevyet ovat nousijoita ja muut nostajia. On yksilösuorituksia ja yhdessä tekemistä. Joukkueessa on oltava vahva luottamus, kun joukkuetovereita heitetään ilmaan.

Cheerleadingissa ei ole vastustajia, vaan kaikkia kannustetaan. Kannustushuudot cheerleading-kisoissa – sekä lavalla että katsomossa – ovatkin ihan omaa luokkaansa ja tunnelma riehakkaampi kuin muissa urheilukisoissa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.