Ihmiskunnan oma tulevaisuus on pelissä luontokadon torjunnassa.

Kiinan Kunmingissa ja etäyhteyksillä verkossa on tällä viikolla meneillään YK:n luontokokous, jonka tavoite on pysäyttää maailmanlaajuinen luontokato.

Luonnolla on itseisarvo, mutta luontokadon torjunnassa pelissä on ihmiskunnan tulevaisuus. Maailman ruoantuotanto, vesivarat, hiilensidonta ja jopa hengittämämme happi ovat riippuvaisia luonnon tasapainosta. Se uhanalaistuu, kun paisuva ihmiskunta kuristaa vapaan luonnon yhä pienempiin nurkkiin ja jyrää alleen monimuotoisuuden. YK:n luontopaneelin arvio on, että miljoonaa lajia voi uhata sukupuutto lähivuosina.