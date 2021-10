Kulttuurirahoista on tullut hallituspelin nappula, vaikka nyt olisi aika miettiä taiteen merkitystä laajemminkin.

Tilaajille

Taiteilijoiden mitta on vihdoin täyttynyt. Koronavirusepidemian yllättävän rauhallisesti kestäneet kulttuurin tekijät tyrmistyivät tiedoista, joiden mukaan hallitus on leikkaamassa kulttuurin rahoituksesta 18,4 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Taustalla on veikkausvarojen väheneminen.