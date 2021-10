Yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvaus on tärkeä varsinkin pienituloisille.

Hallitus suunnittelee yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvausten poistamista. Tavoite voi olla sinänsä hyvä, mutta asiassa ei pitäisi hötkyillä juuri nyt. Asiaa pohtii parhaillaan kaikkien puolueiden parlamentaarinen työryhmä, jonka mietinnön pitäisi valmistua syksyn aikana.

Terveydenhuoltoa rahoitetaan monesta eri kanavasta, mikä vaikeuttaa kokonaisuuden hallintaa. Rahoituksen muuttaminen yksinkertaisemmaksi on ollut tavoitteena jo pitkään sote-uudistuksen rinnalla.

Yksityisiä terveyspalveluja on tuettu 1960-luvulta alkaen sairausvakuutuslain nojalla. Kela-korvaukset ovat siten vanhempaa perua kuin terveyskeskukset, jotka perustettiin 1970-luvulla. Kela-korvausta on leikattu tuntuvasti vuosikymmenten aikana, ja nykyisin se on enää 15 prosenttia lääkärikäynnin hinnasta. Vaikka korvaus on pieni, se on tärkeä varsinkin pienituloisille.

Kela-korvauksia maksetaan eniten hammaslääkärillä, gynekologilla ja silmälääkärillä käynneistä. Näitä palveluja on julkiselta puolelta usein vaikea saada. Kela-korvauksia on käyttänyt vuosittain keskimäärin joka neljäs suomalainen. Korvauksia maksettiin vuonna 2019 noin kahdesta miljoonasta lääkärikäynnistä.

Juuri nyt hoitojonot ovat kasvaneet lähes kaikissa hoidoissa koronaviruspandemian vuoksi. Yksityisiä palveluja on järkevää käyttää varsinkin tällaisessa tilanteessa ruuhkan purkamiseen.

Toinen syy lykätä korvausten poistamista on, että sote-uudistuksen alkaessa julkiset palvelut ovat suurten muutosten edessä. Kestää vielä pitkään ennen kuin palveluja kyetään uudistamaan siten, että niiden saatavuus paranee.

Palveluseteleiden käyttöä kannattaisi lisätä jo nyt – ja varsinkin sitten, jos Kela-korvaukset poistetaan. Se olisi järkevää varsinkin niissä palveluissa, joissa julkisen puolen tarjonta ei vastaa kysyntää ja yksityisellä puolella on vapaita vastaanottoaikoja.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.