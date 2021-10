Toimittaja Maria Veitola malttoi tv-ohjelmassaan antaa pääministeri Sanna Marinin esittää itse itseään.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) ympärillä on taas paljon persoonaan kohdistuvaa kiinnostusta. Marin on käynyt baarissa, järjestänyt jatkoja ja kutsunut Kesärantaan joukon artisteja, mikä saa pohtimaan pääministerin musiikkimakua, ehkä myös poliittista tyylitajua. Torstaina suomalaiset pääsivät Marinin kanssa saunaan.

Toimittaja Maria Veitolan Yökylässä-ohjelman Sanna Marin -jakso on taitava. Veitola malttoi antaa Marinin esittää itse itseään. Politiikka on viestintää, ja poliitikon olisi osattava tuottaa aitoutta. Se ei ole aina helppoa. Marinin sukupolven demarit rakentavat myös sidettä työväenluokkaan eri tavoin kuin Tarja Halonen aikoinaan. Marinin tarinaa on siivousvimma. Paheena imurointi on harmiton, vaikka se olisi pakkomielteistä.

Suorituskeskeisyydessä Marin vertautuu Alexander Stubbiin ja pragmaattisuudessa Matti Vanhaseen. Marin sanoo, ettei ole tunneihminen. Se voi olla myös ongelma. ”Olen joutunut tosi paljon opettelemaan sosiaalisia taitoja.”

