Koronapassi on tärkeä ravintoloiden ja tapahtumapaikkojen taloudelle.

Takana on ensimmäinen viikonloppu, kun yökerhot ja karaokekuppilat pystyivät taas avaamaan ovensa kaikkialla ilman rajoituksia ja päästämään sisään ne juhlijat, joilla oli vilauttaa koronapassi. Siirtymä koronapassin käyttöön tuli niin työntekijöille kuin asiakkaillekin ikään kuin lennossa. Ensi-ilta sujui hyvin, vaikka koronapassi vielä aiheutti osassa hämmennystä.

Vastaan tuli tilanteita, joissa täyden rokotussuojan saaneiden koronapassi ei vielä vilkuttanut vihreää. Viranomaisten olisi pikaisesti korjattava esiin tulleet puutteet, kuten se, ettei järjestelmä vielä tunnista niitä, jotka ovat saaneet kolme rokotusta.

Klubikansa hoksasi, mistä on kyse, ja koronapassin idea alkaa valjeta laajemminkin suomalaisille. Passi on tärkeä ravintoloille ja tapahtumapaikoille. Paikat voivat avata ovensa ilman rajoituksia rokotukset saaneille, koronan sairastaneille tai testistä negatiivisen saaneille, mikä on rajoitusten jälkeen taloudellisesti tärkeää. Samalla koronapassi voi kannustaa pitämään huolta rokotussuojasta.

