Suomen pitää tehdä työtä sen hyväksi, että taloussääntöjä uudistettaessa jäsenmaille jää vastuuta ja markkinoille mahdollisuus hinnoitella kansalliset riskit.

Tilaajille

Kun Euroopan unionin taloussääntöjä korjaillaan, pelissä on paljon enemmän kuin yksittäiset prosenttilukemat vajeista ja veloista. Taloussääntöihin – ja niiden noudattamiseen sekä noudattamatta jättämiseen – liittyy huomattava määrä moraalia ja moralismia. Mukana on ripaus ohjesääntökuuliaisuutta ja vastamausteena näkemys, jonka mukaan tarkoitus pyhittää keinot. Vajeista ja veloista väiteltäessä väitellään myös siitä, mikä on yhteinen hyvä – rajat ylittävä solidaarisuus vai tiukka kansallinen omavastuu.