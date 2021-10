Korkojen suunnat ovat heilahdelleet, mutta rahamarkkinoita seuraavien mukaan perussuunta on kuitenkin nouseva.

Saksan veronmaksajien keskusliiton konttorissa on velkamittari. Velan määrä mitattuna torstaiaamuna.

Nollakorkojen aika on jatkunut jo niin pitkään, että kotitaloudet ja julkiset taloudet ovat alkaneet rakentaa talouttaan ilmaisen tai lähes ilmaisen rahan varaan. Suomen velkaantumisvauhdista varoitteleville on vastattu, että jos velkaa saa miinuskorolla, sitä kannattaa ottaa säkkikaupalla. Velkaantumisesta maksetaan. Tällaisessa ajattelussa on se vaara, että halvan rahan aika voi olla ohimenevä, mutta sen päälle rakennetut menot pysyviä.

Suomen valtio myi tällä viikolla kymmenvuotista lainaa. Lainan korko on nollan pinnassa – mutta ei enää alapuolella. Korkojen suunnat ovat heilahdelleet, mutta rahamarkkinoita seuraavien mukaan perussuunta on nouseva. Inflaatio kiihtyy ja vetää korkoja perässään. Korkojen noususuunta tuonee takaisin myös markkinoiden halun hinnoitella tarkemmin kansallisten talouspolitiikkojen riskejä. Etelä-Euroopan velkaantuneille maille tämä on velkamäärien vuoksi iso uhka.

