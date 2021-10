Haurastuneen luuston aiheuttamat murtumat lisääntyvät eksponentiaalisesti iän myötä.

Luusto on elävää kudosta, joka uusiutuu läpi elämän. Se on ihmisen tukiranka ja liikunta­koneisto, joka suojaa myös sisäelimiä.

Elämäntavat, kuten ruokavalio, tupakointi ja alkoholinkäyttö sekä liikunta, vaikuttavat luuston terveyteen. Luuston aineenvaihdunta voi joutua epätasapainoon, jolloin luunsyöjäsolut lisääntyvät nopeammin kuin luunrakentajasolut. Luusto haurastuu ja seurauksena voi olla osteoporoosi.

Parhaillaan vietetty luustoviikko on muistuttanut, että osteoporoosia voi ehkäistä ja sairautta voidaan hoitaa tehokkaasti. Osteoporoosi on siitä erikoinen sairaus, että se voi edetä varsin pitkälle oireettomana. Ensimmäinen oire voi olla luun murtuma, jonka voi saada vaikkapa sinänsä harmittomasta kaatumisesta.

Luustoliiton teettämän potilaskyselyn mukaan osteoporoosin hoidossa on paljon parannettavaa. Liiton kyselyyn vastasi tuhat potilasta. Sen mukaan vain 62 prosentille potilaista kerrottiin, millainen sairaus osteoporoosi on. Vain 42 prosentille selvitettiin, mitä osteoporoosin taustalla on, ja vain 37 prosenttia sai ohjausta itsensä hoitamiseen.

Hoitopolku olisi syytä laittaa kuntoon, sillä osteoporoosi on hyvää vauhtia nousemassa kansanterveyden ja kansantalouden kannalta keskeisten pitkäaikaissairauksien joukkoon. Lähes joka toisella yli 65-vuotiaalla on heikentynyt luuntiheys. Haurastuneet luut ovat syynä noin 40 000 murtumaan vuosittain. Murtumien ilmaantuvuus kasvaa eksponentiaalisesti iän myötä.

Hyvällä hoidolla voidaan vähentää uusien murtumien riskiä merkittävästi. Se edellyttää sitä, että potilas sitoutuu itsensä hoitamiseen. Jotta hän voi sitoutua, hänen pitää tietää mitä hän sairastaa ja miten sairauteen voi vaikuttaa.

