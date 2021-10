Toisin kuin muualla maassa, Helsingissä syntyvyys ylitti vielä kuolleisuuden viime vuonna.

Helsingissä asui viime vuodenvaihteessa lähes 657 000 ihmistä. Kaupunginkanslian tietojen mukaan väestö kasvoi yli 3 000 hengellä.

Toisin kuin useimmissa muissa kunnissa, Helsingissä syntyi edelleen enemmän lapsia kuin ihmisiä kuoli. Syntyvyyttä enemmän väestömäärää kasvatti kuitenkin muuttovoitto. Muuttajia tuli varsinkin ulkomailta, sillä kotimainen muuttoliike oli Helsingille tappiollinen.

Helsingin kasvusta suuri osa tulee vieraskielisistä. Vuoden lopussa 16,6 prosenttia Helsingin asukkaista puhui äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Suomen kansainvälisin kaupunki on kuitenkin Vantaa, jonka asukkaista jo 22 prosenttia on vieraskielisiä. Koko maassa luku on kahdeksan prosenttia.

Kansainvälistymisen ansiosta Helsingissä puhutaan jo 140:tä eri äidinkieltä. Suurin ryhmä ovat venäjänkieliset, joita asuu kaupungissa lähes 20 000. Somalin- ja vironkielisiä on seuraavaksi eniten. Merkittäviä kieliä ovat myös esimerkiksi arabia, englanti, kurdi, farsi ja kiina.

