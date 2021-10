Sosiaalinen kompensaatio ilmastourakan aiheuttamasta ahdingosta kuuluu ensi sijassa kansallisille päättäjille kansallisista budjeteista tehtäväksi.

Euroopan unioni hahmottelee itselleen sosiaalista ilmastorahastoa. Rahastolla autettaisiin niitä ihmisiä, jotka joutuvat eri puolilla Eurooppaa taloudellisiin ongelmiin, kun Euroopan siirtymä kohti ilmastoa suojelevia ratkaisuja kasvattaa energialaskuja. Rahastosta voisi jakaa 144,4 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana. Potista puolet tulisi EU:n budjetista ja toinen puolikas jäsenmailta suoraan.

EU-maiden kannattaa pohtia huolella ensiksi sitä, vastaako rahasto kahteen unionin perustavoitteeseen, jotka EU-jargonissa tunnetaan ”subsidiariteetin” ja ”legitimiteetin” vaalimisena. Ensimmäinen tarkoittaa sitä, että päätöksiä pitäisi tehdä lähellä ihmisiä, alhaisimmalla mahdollisella byrokratian tasolla. Toinen tarkoittaa sitä, että päättäjällä tulee olla kansalaisten hyväksyntä.

EU on ollut aina näiden periaatteittensa kanssa vaikeuksissa. Niitä hellitään, mutta toisaalta unionia kehitetään välillä päätöksien hyväksyttävyyttä ja oikeaa päätöksentekotasoa pohtimatta. Joskus siksi, että ei ole aikaa, joskus siksi, että kehittäminen täydellisesti kansalaisten tahdon mukaisesti ei olisi mahdollista – toiveet ovat hyvin erilaisia eri puolilla Eurooppaa.

Sosiaalinen ilmastorahasto liittyy EU-komission ykköstavoitteeseen, Euroopan vihreään siirtymään. Komission tavoite on se, että vanha manner olisi ilmastoneutraali vuonna 2050. Linjauksen hyväksynnän yhteydessä komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič luonnehti, että ”päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan saa tapahtua eurooppalaisten toimeentulon kustannuksella”.

Tähän syksyyn saakka projekti sujui kivutta. Politiikka ja talous ovat vaihtelevasti eri puolilla Eurooppaa asettuneet oikeaan asentoon. On yhä selvempää se, että suunta ei muutu – uhka ei katoa. Kun näin on, teollisuus ja palvelut etenevät vauhdilla, koska vihreä siirtymä tarjoaa isot voitot niille, jotka menevät edeltä.

Tämä syksy iski kunnolla kuluttajiin, äänestäjiin. Energian hinta nousee ja pienituloisilla on vaikeuksia pärjätä laskujensa kanssa. Perussyy hintojen nousuun ei ole päästökauppa ja päästöjen kallistuminen. Ahdinko on monen asian summa: energiaa on varastoitu vähän, ydinvoimaa ajetaan jo alas, pohjoisessa kesä oli kuiva, pandemian jälkeen kysyntä kasvoi yhtäkkiä ja Aasia ostaa lähes kaiken ostettavissa olevan nesteytetyn maakaasun.

EU:lla ja kansallisilla poliitikoilla on silti suuri paine tehdä jotain hyvältä näyttävää. Rahasto ei tähän hätään ehtisi, mutta sen perustaminen näyttäisi vastaukselta huoliin.

Rahasto on enemmän symboliikkaa kuin aito tapa auttaa köyhiä. Symbolina se on huonokin.

Jos energialasku kasvaa, sitä ei pidä päättäjien pienentää vaan tarjota sosiaaliturvan kautta kompensaatiota. Sosiaalinen kompensaatio kuuluu ensi sijassa kansallisille päättäjille kansallisista budjeteista tehtäväksi.

Rahasto on ongelmallinen myös siksi, että se voi tuntua etelässä EU:n legitimiteettiä vahvistavalta, mutta pohjoisessa ei.

Elpymisrahasto myytiin pohjoiseen väitteellä, että se on ainutkertainen. Ilmastorahasto on toisen tyyppinen, mutta se liittyy ja liitetään elpymisrahastoratkaisuun.

Pohjoisessa toivottiin, että jäsenmaille kuuluva elpymisrahaston takaisinmaksu kevenisi, kun maksuihin käytettäisiin EU:n uusia tuloja, erilaisia tekeillä olevia maksuja ja veroja, esimerkiksi päästökaupan tuloja. Näistä samoista rahoista kilpailisi ilmastorahasto.

Kaiken lisäksi unionilla on jo oikeudenmukaisen siirtymän rahasto melko lailla samassa tehtävässä, ja sosiaalirahastokin voi auttaa.

Eikä sekään ihan legitiimiltä näytä, että nettomaksajilta tulevia tulonsiirtoja valuisi taas vuolaasti Puolaan. Maahan, joka puree ruokkivaa kättä ja saastuttaa ilmaa ruskohiilellä – koska kansalliset päättäjät eivät ole yrittäneetkään muuttaa suuntaa.

