Maailman supersaastuttaja aikoo muuttaa suuntaansa, mutta sitten myöhemmin. Kiinan päättäjien oma etu painaa juuri nyt enemmän kuin ilmaston etu.

On yhä selvempää, että ilmastonmuutoksen hidastamisessa ratkaisevaa on se, mitä Kiinassa tapahtuu.

Toki muidenkin maiden ja mantereiden ratkaisuilla on väliä. Kiina on kuitenkin maailman supersaastuttaja, ja juuri nyt näyttää siltä, että poliittinen vakaus – oma lyhyen aikavälin etu – painaa Kiinan päättäjien valinnoissa enemmän kuin ilmaston etu.

Iso joukko päättäjiä eri puolilta maailmaa kokoontuu tänään sunnuntaina Skotlannin Glasgow’hun. Mukaan on kutsuttu kaikki maat, jotka ovat allekirjoittaneet vuonna 1992 Rio de Janeirossa pidetyn ilmastokokouksen tavoitteet.

YK:n Rion kestävän kehityksen julistuksen allekirjoittajat lupautuivat vakauttamaan ilmastoa lämmittävät päästöt sellaiselle tasolle, joka ei uhkaisi ilmastoa. Paljon on ollut sen jälkeen puhetta ja kokouksia on pidetty. Oikeaan suuntaan on menty, mutta edistymisen vauhti ei taatusti miellytä niitä, jotka ilmastohätätilan julistamista vaativat. Ilmaston lämpeneminen jatkuu ja sään ääri-ilmiöt yleistyvät.

Pariisin ilmastosopimuksen hyväksyneet maat lupaavat tehdä kansallisesti ratkaisuja, jotka hillitsisivät ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteeseen. Glasgow’ssa saavutuksia punnitaan. Näyttää siltä, että vaakaan ei ole kertynyt riittävästi tekoja. Suomessakin kivihiilen kulutus kasvoi.

Nyt olisi jo kiire saada Kiina toteuttamaan vihertäviä, Pariisin tavoitteita vastaavia lupauksiaan. Hyvältä ei näytä. Kiinan ilmastopäästöt jatkavat kasvuaan.

Kiinan kommunistinen puolue uskoo oman hyväksyttävyytensä riippuvan ihmisten elintason keskeytymättömästä noususta. Puolue tuntuu tietävän oikein hyvin, että elintason nousun pitkäaikainen varmistaminen edellyttää ilmastoystävällistä politiikkaa ja maan talouden siirtymää halpatuotantoteollisuudesta kohti älytaloutta. Autoritaarinen järjestelmä on periaatteessa helpommin ohjattavakin kuin demokratia.

Käytäntö on sitten jotain ihan muuta. Jos ihmisten luottamus elintason jatkuvaan nousuun kärsii, puolue on levottomuuksien pelossa valmis hylkäämään hyvät periaatteensa. Ja juuri nyt ihmisten luottamus on uhattuna.

Kiinan kasvu hidastuu. Energiasta on pulaa, ja sähkökatkot riivaavat sekä teollisuutta että kotitalouksia. Puolue teki koronavirusepidemian täydellisestä tukahduttamisesta näytön omasta uskottavuudestaan. Nyt epidemia palailee tartuntaryppäinä, ja rajoitustoimet uhkaavat talouskasvua. Nollatoleranssi ei jätä sitä mahdollisuutta, että epidemian kanssa opeteltaisiin elämään.

Rakentaminen on ollut Kiinassa valtava kasvun ja päästöjen lähde. Rakentamisen järkiperäistäminen johtaisi päästöjen vähentymiseen, mutta samalla monet alan yritykset uhkaisivat mennä nurin ja ennakolta maksetut asunnot jäisivät rakentamatta. Ilmastoa säästävään ratkaisuun ei sittenkään taida olla Kiinalla rohkeutta, koska samalla voisi kärsiä kotitalouksien luottamus.

Myös terästeollisuus on Kiinassa iso saastuttaja, ja hiilivapaan teräksen tuotanto on vielä kokeiluasteella. Teräksen varaan on kuitenkin rakennettu monet muut kasvua vauhdittavat alat. Tätäkään päästölähdettä ei uskalleta vääntää pienemmälle.

Strategisesti tärkeillä teollisuudenaloilla Kiinassa toimii valtavia valtiollisia tai puolivaltiollisia yhtiöitä, joiden päästöt vastaavat keskikokoisten maiden päästöjä. Muu maailma ei tiedä edes sitä, ilmoittavatko nämä yhtiöt päästönsä oikein.

Lännessä markkinamekanismi ajaa oikeaan, kohti vähäpäästöistä tuotantoa. Kiinassa hintamekanismi tukahtuu poliittisten tavoitteiden alle. Lännessä kansan pelot patistavat kohti nopeampaa muutosta. Kiinassa kansaa kohtaan tunnettu pelko ajaa kohti hitaampaa muutosta.

Kurssin korjaus kohti parempaa voisi olla Kiinan komentoyhteiskunnassa nopeakin, mutta muutosta ei ole varaa jättää tuonnemmaksi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.