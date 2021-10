Kirjamessuilla on tarjolla eläviä kohtaamisia

Helsingin kirjamessuilla kokoontuvat kirjan tekijät, lukijat ja kuuntelijat.

Kirjamessuilla esiintyvä brittitoimittaja Luke Harding on tutkinut Vladimir Putinin johtaman Venäjän salaisuuksia.

Kirjan tekijät ja lukijat kokoontuvat Messukeskukseen, jossa alkavat tänään torstaina nelipäiväiset Helsingin kirjamessut.

Vuosi sitten tapahtuma järjestettiin virtuaalisesti verkossa, mutta nyt Pasilassa on toistatuhatta esiintyjää kotimaisista kärkinimistä ulkomaisiin tähtivieraisiin, joihin kuuluvat brittitoimittaja Luke Harding, tieteiskirjailija Sergei Lukjanenko ja ruotsalainen dekkaristi Camilla Läckberg. Ulkomaisia kirjailijoita on mukana myös etäyhteyksillä.

Koronavirusepidemian vaikutus näkyy muutenkin messuilla. Tapahtumaan on lisätty väljyyttä, ja osa esityksistä on verkossa. Myös Helsingin Sanomat lähettää messuilta suoraa lähetystä.

Vuodesta 2001 järjestettyjen kirjamessujen teemaksi on tänä vuonna valittu dialogi. Teema muistuttaa kuuntelemisen ja tasavertaisen keskustelun merkityksestä.

Kirjallisuudella on kyky ylittää välimatka ihmisestä ihmiseen. Kuten messukirjailijoihin kuuluva Paolo Giordano on sanonut: ”Tuntea itsensä erityiseksi on pahin mahdollinen häkki, jonka ihminen voi itselleen rakentaa.”

