Koronavirukseen kuolee tuhat venäläistä päivässä, koska kansa ei luota rokotuksiin eikä viranomaisten ohjeisiin.

Kun koronavirusepidemia on rokotusten ansiosta monessa maailmankolkassa rauhoittunut pahimmista ajoista, Venäjällä tilanne on päinvastainen. Epidemia on ollut viime viikot jyrkässä kasvussa. Terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormittunut, ja kuolemat ovat ampaisseet yli tuhannen ihmisen päivävauhtiin.