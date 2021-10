Sovintoon tarvitaan totuus, ja siihen saamelaisilla on oikeus

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio ei vie jännitteitä valtion ja saamelaisten suhteista, eikä lopputulosta pidä jäädä odottelemaan. Hallituksen on osoitettava, että se turvaa saamelaisten oikeudet.

Suomessa saamelaisten ja valtion suhde on ollut pitkään vaikea. Ristiriidat ovat koskeneet saamelaisten oikeutta maahan ja luonnonvaroihin sekä sitä, miten saamelaisilta kiellettiin oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Saamelaislapsille koulun aloittaminen tarkoitti vuosikymmenien ajan muuttoa asuntolaan, eroa perheestä ja jopa rangaistuksia oman kielen puhumisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti torstaina, että valtio aloittaa saamelaisten kanssa jo Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella valmisteluun laitetun totuus- ja sovintoprosessin. Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työllä halutaan tunnistaa, tunnustaa ja arvioida saamelaisten historiallista ja nykyistä syrjintää sekä valtion saamelaispolitiikan virheitä.

Osa saamelaisista pohtii, onko lopputuloksesta mitään hyötyä. Komissiolta odotetaan kuulemisten jälkeen ehdotuksia siitä, miten saamelaisten ja Suomen valtion välistä luottamusta parannetaan. Mutta ovatko toimet suhteessa tapahtuneeseen, on toinen kysymys.

Komissiolla on saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen tuki, mikä on tärkeää. Prosessin aloittaminen vaatii keskinäistä luottamusta. Totuuden kohtaaminen ja tunnustaminen on vaativaa. Prosessissa kuultaville räätälöidään saamenkielisiä psykososiaalisen tuen palveluja, sillä eteen voi tulla raskaita asioita.

Erilaisia totuuskomissioita on ollut 40 maassa. Niistä tunnetuin on Etelä-Afrikan apartheidin aikaisia rikoksia selvittänyt komissio.

Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaispolitiikka on eronnut toisistaan, mutta kaikissa maissa käydään läpi saamelaisten kollektiivista syrjintää. Norjassa totuuskomission työ on jatkoajalla, ja Ruotsi valmistelee omaansa.

Kanadassa prosessi epäonnistui sikäli, että työn jo päätyttyä paljastui todellisuus. Kanadan alkuperäiskansoille tarkoitetun koulun alueelta löydettiin satojen lasten joukkohauta.

Totuus- ja sovintokomissio ei poista jännitteitä valtion ja saamelaisten suhteista, eikä lopputulosta pidä jäädä odottelemaan. Hallituksen on osoitettava, että se turvaa saamelaisten oikeudet. Yksi näytön paikka on pitkään valmisteltu saamelaiskäräjälain uudistus. Suomen on myös vihdoin ratifioitava Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiskansoja koskeva yleissopimus.

