Rahan saatavuus ei nyt ole ongelma, eikä työn hinnastakaan ihmeemmin nurista.

Tämän syksyn osavuosikatsauskierros kertoo, että suomalaisilla pörssi­yrityksillä menee hyvin. Tulkinta on laajennettavissa suureen osaan muutakin yrityskenttää.

Esimerkiksi Tilastokeskus on kertonut viime viikkoina ilosanomaa: liikevaihto on ollut kasvussa niin palveluissa, rakentamisessa, teollisuudessa kuin vähittäiskaupassakin.

Yritysten etujärjestöjen viesti on yhtenevä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo suhdannebarometrissään, että näkymät ovat kaikkialla hyvät. Suomen Yrittäjien pienille ja keskisuurille yrityksille kohdistama kysely kertoi, että odotukset ovat vahvat ja korona-aika on käytetty toiminnan kehittämiseen.

Ero koronaviruspandemian alkuvaiheisiin on valtava. EK kertoi keväällä 2020, että näkymät ovat romahtaneet ja palautumista uhkaava investointilama on ovella. Suomen Yrittäjät arveli syksyllä 2020, että yritysten rahat ovat vähissä ja näkymät mustat.

Nykyisissä mittauksissa yhtenevää on se, että tämän hetken ongelmat liittyvät yleensä johonkin puutteeseen. Teollisuuden ja palveluiden tarvitsemista komponenteista on pula. Se ei ehkä estä kasvua, mutta hidastaa sitä. Ja kun komponenteista on pula kaikkialla, niistä joutuu maksamaan enemmän, mikä siirtyy hintoihin. Puute on syntynyt toimitusketjujen rikkouduttua pandemiassa.

Myös energiasta alkaa olla puutetta – ei ehkä Suomessa, mutta kun muualla on, energian hinta nousee ja nostaa suomalaisenkin teollisuuden hyödyntämien välituotteiden hintoja.

Pulaa on myös työvoimasta. Puute kasvaa samaan aikaan kun työllisyyden hyvä kasvu alkaa hidastua. Komponenttipulalle hallitus ei voi tehdä mitään, mutta työllisyydelle kyllä voisi.

Yritysten huolten listoissa on huomattavaa se, mitä niistä puuttuu. Aika vähissä ovat ne mittaukset ja näkemykset, joiden mukaan rahaa puuttuisi tai työn hinta olisi nyt kilpailukyvyn este.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.