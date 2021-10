Ylen uusi tv-sarja muistuttaa, että demokratiaan kuuluu kilpailu, mutta eri tavalla ajattelevista ei pidä tehdä vihollisia.

Yleisradion sarjasta Politiikka-Suomi on tullut syksyn puheenaihe, jota on päästy seuraamaan rinnakkain päivänpolitiikan käänteiden kanssa. Historiallinen tausta auttaa näkemään tämänkin hetken ilmiöitä uudessa valossa.

Tv-sarjan teemoihin kuuluvat politiikan julkisuus, sosiaalinen media ja poliitikkojen paineet. Kaikista niistä on saatu kokemusta myös tänä syksynä, kun julkisuudessa on keskusteltu pääministeri Sanna Marinin (sd) kesäjuhlista ja viihdejulkisuudesta.

Hallituksen rivien arveltiin jopa rakoilevan ja pääministerin aseman horjuvan, kun nolo julkisuus pakotti hallituksen palauttamaan leikatuiksi suunnitellut Veikkaus-rahat kulttuurille ja muille edunsaajille.

Syksyn tapahtumat saakoot oman tulkintansa tulevissa dokumenttisarjoissa, mutta jo nyt uskaltaa arvioida, että kyseessä oli jonkin uuden alku.

Sosiaalinen media on poliitikoille jo normaali työkalu, mutta Marin meni uudelle tasolle Instagram-päivityksellä, jossa kehotettiin ”boomereita” eli suuria ikäluokkia panemaan jäitä hattuun eli ottamaan rauhallisemmin.

Kiinnostavinta viestissä oli, että pääministeri vastasi perinteisessä mediassa esitettyyn arvosteluun sosiaalisen median kuvaviestillä, joka ei vedonnut niinkään järkeen kuin tunteisiin. Marin selitti viestiään halulla keventää keskustelua huumorilla, mutta ”huumori” lienee tässä yhteydessä keino sanoittaa asiaa, jolle ei vielä ole oikein nimeä.

Kysymys on siitä, että sosiaalisen median viestintä meemeineen ja emojeineen on paljon monisävyisempää kuin pelkkä kirjoitettu sana. Se luo poliittisellekin viestinnälle sekä uudenlaisia haasteita että mahdollisuuksia.

Marin on saanut Instagramin kuvavirralleen lähes puoli miljoonaa seuraajaa. Sellainen joukko voi olla melkoinen voimavara ja poliittisen pelin jokerikortti, jos Marin löytää jatkossakin keinot välittää tälle joukolle myös poliittisia viestejään.

Marin on myös yksi Politiikka-Suomen yli sadasta haastatellusta. Heidän kertomuksensa kuljettavat tarinaa Urho Kekkosen kaudelta nykyaikaan.

Kokeneiden ammattilaisten ja asiantuntijoiden tekemä sarja on huolellista työtä, josta huokuu tekijöiden arvostus kansanvaltaa ja poliittisia päätöksentekijöitä kohtaan. Sarjassa päättäjät puhuvat uransa ja kansakunnan dramaattisista hetkistä avoimesti, ihmisen äänellä. Kontrasti uutisjulkisuudessa näkyviin konemaisiin, kireisiin ja usein ahdistuneen oloisiin ihmisiin on hätkähdyttävä.

Politiikka-Suomi valmistui yhteiskunnallisesti tärkeään aikaan, eikä varmaan vahingossa. Keskustelun kiihkeys ja kahtiajako ovat nimittäin viime vuosina uhanneet haudata alleen suomalaisen politiikan keskeisen vahvuuden: kyvyn kohdata vastapuoli ihmisenä.

Takavuosina eduskunnan istuntosalissa toisiaan haukkuvat poliitikot saattoivat olla yksityisesti hyviäkin ystäviä, mutta nyt osa poliitikoista inhoaa tai vihaa toisiaan jo ihan tosissaan. Jatkuva riitely tekee asioista sopimisesta vaikeaa ja politiikassa toimimisesta raskasta.

Varsinkin pääministereihin kohdistuu nykyään niin valtava paine, että tehtävästä on tullut äärimmäisen kuluttava niin poliittisesti kuin inhimillisestikin. Viime vaalikaudella tästä joutui kärsimään Juha Sipilä (kesk), nyt on Marinin vuoro.

Politiikka-Suomen päätösosassa tekijät tiivistävät käsityksensä politiikasta: ”Mitä politiikka on? Se on maailmankuvien välisiä konflikteja. Se on ryhmien välistä neuvottelua, erilaisten vaatimusten yhteensovittamista ja kollektiivista työtä. Se on vallankäyttöä ja kilvoittelua vallasta. Onnistunut politiikka on sitä, että toisista poliittisista ryhmistä ei tehdä vihollisia.”

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.