Glasgow’n ilmastokokouksen jälkeen sijoittajien ja investoijien saattaa olla vaikea hahmottaa, mitä kokouksen päätöksistä todella seuraa.

Presidentti Joe Biden palautti heti kautensa alussa Yhdysvallat Pariisin ilmasto­sopimukseen, josta Donald Trump oli riuhtaissut maan irti. Biden ei kuitenkaan pysty ottamaan kaikkia tehoja irti Yhdysvaltojen paluusta ilmastopolitiikan suurvallaksi. Hän joutui lähtemään Roomaan G20-maiden kokoukseen ja sen perään YK:n ilmastokokoukseen Glasgow’hun ilman varmuutta siitä, että todella pystyy tekemään kaiken sen, mitä on luvannut.

Biden haluaisi käyttää 1 750 miljardia dollaria eli 1 500 miljardia euroa ilmastonmuutoksen hillintään, koulutukseen ja muihin sosiaalipoliittisiin ohjelmiin, mutta paketin läpimeno kongressissa on epävarmaa. Yhdysvallat siis panee infrastruktuurinsa kuntoon – mutta eri asia on, mitä konkreettisia ilmastotoimia Biden saa aikaan. Parhaillaan hän lisää väliaikaisesti öljyntuotantoa vastatakseen energiakriisiin.

Ennen Glasgow’n kokousta rikkaiden teollisuusmaiden johtajat lämmittelivät Roomassa. G20-maat sitoutuivat siihen, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Päätös on itsestäänselvä, mutta ehkä se tuuppi vauhtia Glasgow’n kaksiviikkoisen ilmastokokouksen neuvotteluille. Osaltaan henkeä nostattaa Glasgow’n kokousta isännöivä Britannian pääministeri Boris Johnson, vaikka showmiehelläkin on nyt vaikeaa. Kokouksessa tärkeitä asioita ovat Johnsonin sloganin mukaan coal, cars, cash and trees eli hiili, autot, raha ja puut.

Ilmastonmuutosta ei Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen enää hillitä vuosia jumittavissa YK-kokouksissa. Muutos tapahtuu investointejaan suunnittelevissa yrityksissä, sijoittajien päätöksissä ja kuluttajien valinnoissa, mutta yrityksillä ei ole ilmastokokouksessa mitään virallista roolia.

Valtioiden rahat eivät riitä ilmastotoimiin, vaan valtaosan vihreästä siirtymästä rahoittavat yritykset. Yksityiset markkinat ovat täynnä rahaa, joka etsii sijoituskohteita, jos puhtaille ratkaisuille on kysyntää.

Julkisella rahalla vauhditetaan muutosta. Glasgow’ssa raha toki puhuu, ja tehoja voisi lisätä se, että entistä useampi maa sitoutuisi hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Kiinan ja Venäjän lupaukset koskevat vuotta 2060.

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin jättävät ilmastokokouksen väliin. Venäjällä vasta heräillään siihen, mitä globaalista energiavallankumouksesta seuraa. Valta rakentuu fossiilitalouden ympärille, vaikka maalla olisi hyvät edellytykset olla myös päästöttömän energian suurvalta.

Glasgow’n kokouksen jälkeen sijoittajien ja investoijien saattaa olla vaikea hahmottaa, mitä kokouksen päätöksistä seuraa. Nettonolla­päästöjen maailmaan siirrytään vasta, kun teräs, betoni, sähköautojen tarvitsema sähkö ja ihmisten ruoka tuotetaan ilman päästöjä. Etulinjassa vihreään siirtymään ryhtyvät yritykset napsivat voitot ja kilpailuedun.

Politiikalla on merkitystä vihreän siirtymän säätelyssä ja vauhdittamisessa. Esimerkiksi se, että EU siirsi päästövähennystavoitteet lakiin ja laajensi päästökauppaa, lisää merkittävästi investointeja vihreään siirtymään.

Julistusten siirtäminen tositoimiksi vaatii uudenlaisia halukkaiden maiden yhteenliittymiä kehittämään esimerkiksi hiilen hinnoittelua. Osaltaan sellaista kokoaa yhteen myös Suomi. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on Glasgow’ssa keskiviikkona, kun Suomi ja Indonesia vetävät Suomen perustaman valtiovarainministerien ilmastokoalition kokouksen. Mukana on myös Yhdysvallat.

Keskustelu erilaisista näkemyksistä ja niiden vertailu on tärkeää, mutta puheita on siirrettävä lainsäädäntöön. Vain niin yksityinen raha saadaan liikkeelle nyt, kun raha etsii kohteita mutta investoinnit vihreään siirtymään jumittavat.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.