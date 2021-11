Viime aikojen vastoinkäymiset ovat verottaneet Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin kansansuosiota.

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin suosio on kääntynyt syksyllä laskuun. Bideniin tyytyväisiä on enää 43 prosenttia amerikkalaisista, kun tyytymättömiä on jo runsaat 51 prosenttia. Biden on jo melkein yhtä epäsuosittu kuin Donald Trump oli presidenttinä.

Laskun taustalla ovat epäonnistumiset, jotka ovat saaneet Bidenin näyttämään heikolta. Vetäytyminen Afganistanista sujui nolosti, koronavirusepidemiaa ei ole saatu nujerrettua, ja Bidenin hehkuttama suuri talouspaketti on jumittunut kongressiin.

Ongelmia lisää Bidenin takeltelu. Syyskuussa Biden unohti tv-esiintymisessään Australian pääministerin Scott Morrisonin nimen, ja sunnuntaina hän tuntui Glasgow’n ilmastokokouksesta puhuessaan unohtavan Kiinan. ”Pettymys liittyy tosiasiaan, että Venäjä ja, ja, ja…mukaan luettuna…ei vain Venäjä vaan myös Kiina ei saapunut paikalle.”

Bidenilla on aina ollut sekava ulosanti, mutta nyt hän on maailman valokeilassa – ja kulisseissa vaanii yksi ex-presidentti ehkäpä revanssia odotellen.

