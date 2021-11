Vantaan suurin huoli on työttömyys

Vantaan talous selvisi koronaviruspandemiasta säikähdyksellä, mutta työttömiä on yhä enemmän kuin muissa isoissa kaupungeissa.

Vantaa on selvinnyt koronaviruspandemian aiheuttamasta talous­notkahduksesta yllättävänkin hyvin. Valtion avokätinen tuki kunnille auttoi myös Vantaata pahimman yli.

Vantaan verotulotkaan eivät romahtaneet. Siihen vaikutti eniten hyvä yhteisöverotuotto. Vantaalaisilla yrityksillä menee keskimäärin hyvin, ja pandemian pahimman vaiheen jälkeen ne ovat päässeet myös kasvuun kiinni.

Parempia aikoja odotetaan silti yhä lentokenttäalueella, jolla on iso merkitys koko kaupungin taloudelle. Peräti 40 prosenttia Vantaan työpaikoista on lentokentän ja Aviapoliksen alueella, eikä lentoliikenne ole ihan lähiaikoina palaamassa pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Vantaan suurin huolenaihe onkin työttömyys, joka pomppasi viime vuonna peräti 20 prosenttiin. Siitä on tultu selvästi alaspäin, mutta luvut ovat edelleen kehnot muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Hälyttävintä on, että pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä on vuodessa kaksinkertaistunut. Elokuussa heitä oli Vantaalla 6 400.

Työttömyysluvut kertovat osaltaan, miten riippuvainen Vantaa on lento­kenttä­alueesta. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla kyse on myös muista ongelmista, kuten uudelleen­koulutukseen ja työkyvyn ylläpitoon liittyvistä vaikeuksista.

Vantaa on yksi niistä kaupungeista, jotka osallistuvat keväällä alkaneeseen työllistämisen kuntakokeiluun. Uusia työllistämistoimia todella tarvitaan, sillä tämänhetkisessä noususuhdanteessa pitkäaikaistyöttömien määrän pitäisi ennemminkin laskea.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen (sd) budjettiesitys ensi vuodelle sisältää muun muassa useita uusia päiväkoteja sekä vanhojen päiväkotien ja koulujen korjauksia. Vantaa onkin yksi niitä harvoja suomalaisia kuntia, joka voi edelleen iloita lasten määrän kasvusta.

