Kahdeksankymmenen prosentin rokotuskattavuus saavutetaan tällä viikolla, mutta se ei lopeta epidemiaa.

Tällä viikolla yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuudessa päästäneen 80 prosenttiin, jonka hallitus asetti alkusyksystä rajoitusten purkamisen rajapyykiksi. Lähes kaikki koronarajoitukset kuitenkin purettiin jo kuukausi sitten. Tartunnat ovat nousseet korkealle, ja sairaaloihin on riittänyt rokottamattomia potilaita.

Tällä hetkellä sairaalahoidon tarve ei enää näytä kasvavan. Silti epidemia todennäköisesti jatkuu, kunnes se on käynyt läpi koko rokottamattoman väestön ja osan rokotetuistakin. Näin olisi käynyt luultavasti siinäkin tapauksessa, että rajoitusten purkamista olisi tähän saakka lykätty.

Uudessa taudissa on kyse luonnonilmiöstä, jota on vaikeaa – ellei mahdotonta – hallita täydellisesti. Koronavirus on rokotuksista huolimatta uusi kuolinsyy niille, jotka ovat iäkkäitä, immuunipuutteisia tai muutoin hauraita ja alttiita muillekin taudinaiheuttajille. Tämän tosiasian kanssa on opeteltava elämään miten parhaiten taidetaan, niin kuin tähänastistenkin tautien kanssa.

Tilanne ei silti ole huono vaan monin verroin parempi kuin pandemian alkaessa uskallettiin toivoa. Epidemian alusta tähän asti tautiin on Suomessa kuollut vain 1 173 ihmistä. Nyt rokotus suojaa useimmat vakavalta tautimuodolta ja kuolemalta. Siten rokotus suojelee paitsi rokotettuja itseään myös terveydenhuollon kantokykyä ja siitä riippuvaisia ihmisiä.

Voisi luulla, että suurten onnistumisten ja vaaran lientymisen ansiosta korona-ajan pahimmat kiistatkin olisivat jo takana. Sama junnaaminen näyttää kuitenkin jatkuvan. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja tukahduttamisen kannattajat vaativat lisää rajoituksia. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja aluehallintovirastot (avit) nokittelevat keskenään. Lainvalmistelu kompastelee juridiikkaan.

Kiuru vaati viimeksi viikonloppuna alueilta toimia epidemian hillitsemiseksi. Aveissa uusia laajoja rajoituksia ei nähdä oikeutetuiksi, koska terveydenhuollon kantokyky ei ole vaarassa. Etelä-Suomen avin johtaja Kristiina Poikajärvi sanoi, että tehokkaimmin pääkaupunkiseudulla tartuntoja hidastaisivat rajoitukset ravintoloissa. Ravitsemisliikkeiden rajoituksista päättää maan hallitus, jossa Kiuru itse istuu.

Kiuru hoputti myös kansallista rokotusasiantuntijatyöryhmää (Krar) valmistelemaan suositusta 5–11-vuotiaiden lasten rokottamisesta. Rokotusasiantuntijoiden mielestä lasten rokottaminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää vaan vaatii huolellisen punninnan siitä, ovatko rokotusten hyödyt lapsille suuremmat kuin haitat. Perusteeksi ei riitä, että lasten rokottaminen parantaisi laumasuojaa. Alakoulu- ja päiväkoti-ikäisillä vakava tautimuoto on hyvin harvinainen. Yksikään lapsi ei ole Suomessa kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Janan toisessa päässä ovat vanhukset, jotka ovat alttiita tartunnan kohtalokkaille seurauksille. Tämän hetken ehkä kuumin kiista koskee hoitoalan työntekijöiden velvoittamista koronarokotukseen, jotta he eivät tartuttaisi hoidettaviaan. THL on esittänyt, että hoitajien kelpoisuus alettaisiin varmentaa rokotepassilla.

Esityksen ongelmista tärkein lienee, että vanhusten hoivakoteihin ei riitä tarpeeksi hoitajia, jos rokottamattomat karsitaan. Hoitajien rokottaminenkaan ei täysin suojaa vanhuksia, vaikka se vähentää riskiä. Myös rokotetut hoitajat ja omaiset saattavat tuoda taudin laitokseen.

Pakko on monesti paras muusa, mutta Suomessa on ajateltu, että rokottamisessa pakko ja sen aiheuttama vastakkainasettelu ovat enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Siihen voidaan päätyä tälläkin kertaa.

Koronaviruksen kulkua ei voi lopullisesti pysäyttää, joten sitä ei kannata liian suurin oheisvahingoin yrittää.

