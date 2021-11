Oikeuskanslerinvirasto salasi oikeuskanslerin neuvot silloiselle ministerille Anne Bernerille, kun tämä oli siirtymässä ruotsalaispankin hallitukseen. Virasto taipui julkaisemaan viestit tällä viikolla, kun korkein hallinto-oikeus totesi salailun laittomaksi.

Oikeuskanslerinvirasto teki oikein, kun se päätti tiistaina lopettaa taistelun salaamistaan asiakirjoista ja tyytyä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen.

Kyse on osasta sähköpostikirjeenvaihtoa, jota silloinen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti kävivät keväällä 2019. Berner pyysi oikeudellista arviota toimintansa avuksi, sillä hän oli siirtymässä ruotsalaisen, pörssinoteeratun SEB-pankin hallitukseen.

Ylen toimittaja pyysi viestejä tuoreeltaan helmikuussa 2019, mutta oikeuskanslerinvirasto kieltäytyi luovuttamasta niitä. Toimittaja valitti hallinto-oikeuteen, joka kumosi viraston päätöksen ja palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi. Virasto valitti tästä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus päätti maanantaina, että salaus oli lainvastainen. Päätös oli vieläpä vuosikirjapäätös, joilla korkein hallinto-oikeus määrittää lain soveltamista laajemminkin. Tässä vaiheessa oikeuskanslerinvirasto, käytännössä oikeuskansleri, taipui ja lähetti viestit tiistaina toimittajalle.

Mikä tahansa muu olisikin ollut outoa. Olisi kiusallista, jos Suomen ylin laillisuusvalvoja olisi keksinyt tekosyyn kiertääkseen korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen. Juridisesti se olisi toki ollut mahdollista, mutta Pöystin kylkeen olisi tullut uusi ikävä lommo.

Pöysti on tänä vuonna saanut jo osansa kielteisestä huomiosta. Osa kritiikistä on ollut aiheellista, osassa kyse on ollut näkemyseroista. Pöysti on perustellut kantojaan myös julkisuudessa.

Bernerin kanssa käydyn keskustelun salaamista on kuitenkin vaikea puolustaa. Pöysti linjasi siinä julkisen vallan käyttöä tärkeässä yhteiskunnallisessa kysymyksessä.

Näpäytys maan ylimmälle laillisuusvalvojalle oli siis paikallaan. Sopisi toivoa, että se vähentäisi viranomaisten haitallista salailukulttuuria.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.