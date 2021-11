Ammattiin sidottu työttömyyskassajäsenyys on menettänyt suosiotaan.

Työmarkkinakierros näyttää asettuvan uomiinsa kesän ja alkusyksyn sekasorron jälkeen. Neuvottelut on aloitettu sekä teknologiateollisuudessa että kemianteollisuudessa. Kummassakin pöydässä työntekijöitä edustaa SAK:lainen Teollisuusliitto.

Teknologiateollisuudesta odotetaan suunnannäyttäjää varsinkin teollisuuden palkankorotuksille. Ainakin työnantajat toivovat palkkakierroksen kulkevan niin sanotun Suomen mallin mukaan: kansainväliselle kilpailulle altis vientiteollisuus määrittää palkankorotuksille katon.

Ensi vuoden alussa neuvoteltavat sopimukset yksityisille palvelualoille ja julkiselle sektorille ovat oma päänsärkynsä, jota voi pahentaa poliitikkojen aluevaalien alla availema basaari. Viime viikolla lupauslistansa julkaisi Rkp.

Ammatillinen järjestäytyminen on viime vuodet elänyt vahvan muutoksen aikaa. Yle uutisoi 31.10., että palkansaajien virta vie ammattisidonnaisista työttömyyskassoista kohti kaikille avoimia työttömyyskassoja.

Uutisen mukaan ensi vuoden alusta jo yli puolet työttömyyskassoihin kuuluvista palkansaajista kuuluu johonkin kaikille avoimeen kassaan. Yleinen työttömyyskassa YTK – niin sanottu Loimaan kassa – on puolella miljoonalla jäsenellään ylivoimaisesti suurin kassa.

Suuntaus kohti avoimia työttömyyskassoja johtuu työelämän muutoksesta. Takavuosina oli tavallista, että duunari sai ammattikoulun jälkeen ensimmäisen vakituisen työpaikkansa – ja jäi samalta työnantajalta pitkän työuran jälkeen eläkkeelle. Tavallista oli myös kuulua oman ammattialan ammattiliittoon.

Nykyään tällaiset työurat alkavat olla harvinaisia. Useimmat joutuvat varautumaan siihen, että työnantaja tai jopa ammatti vaihtuu työuran aikana. Niinpä työttömyyskassat ovat avanneet ovensa muillekin kuin yhden ammatin työläisille.

Hämärtynyt on viime vuosina myös työntekijän ja yrittäjän välinen raja. Viime aikoina on uutisoitu ruokalähettien asemasta: ovatko he emoyhtiön työntekijöitä vai itsenäisiä yrittäjiä?

Työsuojeluviranomaisena toimiva Etelä-Suomen aluehallintovirasto linjasi viime viikolla, että ruokalähettipalvelu Woltin lähetit ovat työsuhteessa lähettipalveluja järjestävään yritykseen. Wolt aikoo valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. On kiinnostavaa, mikä on lopullinen päätös asiassa. Ratkaisua varten tärkeää on kuulla myös ruokalähettejä.

Woltista voi tulla ennakkotapaus, sillä eri yritysten ruokalähettejä on jo niin paljon, että heistä voisi muodostaa pienen ammattiliiton – vaan niin ei taida käydä.

Ansiosidonnainen työttömyysturva on ollut keskeinen syy kuulua ammattiliittoon. Tosin oman alan työttömyyskassaan kuuluminen ei ole ennenkään edellyttänyt ammattiliiton jäsenyyttä, mutta harva ammattiliitto on siitä muistuttanut.

Kun yhä useampi kuuluu kaikille avoimiin työttömyyskassoihin, ammattiliittojen on löydettävä muita keinoja houkutella jäseniä. Tyylinkin pitää muuttua. Aika harva palkansaaja taitaa enää hyräillä vaikkapa SAK:laisen Palvelualojen ammattiliiton tunnuslaulua Liiton tyttö: ”Mä kuulun liittoon, joka taistelee.”

Lähitulevaisuuden työelämä on nykyistä pirstaleisempaa. Elanto hankitaan pieninä palasina: joku voi tehdä usean eri alan pätkätöitä ja pyörittää omaa toiminimeä eli toimia yrittäjänä. Näihin suuriin muutoksiin on niin ay-liikkeen kuin sosiaaliturvankin mukauduttava.

