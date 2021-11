Kansanedustajien puheissa on helpompi puuttua pienempiin ylilyönteihin kuin vakavasti vastuuttomiin puheisiin.

Ano Turtiainen valittiin eduskuntaan perussuomalaisena, mutta erotettiin ryhmästä ja on nyt oma yhden miehen ryhmänsä.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) on saanut syytteen professori Tuomas Ojasen kunnian loukkaamisesta. Viestipalvelu Twitteriin kirjoittamissaan viesteissä Kärnä kyseli vihjailevaan sävyyn, oliko Ojanen kirjoittanut vihreiden vastalauseen perustuslakivaliokunnan ratkaisuun ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuuasiasta.

Monella puolueella on omat kärkevät somepoliitikkonsa. Kärnä on keskustan päivystävä tappelukukko. Ilmiö on politiikassa vielä tuore, joten rajoja joudutaan välillä hakemaan tuomioistuimistakin.

Ylilyönneistä voi joutua vastuuseen, mutta pahemmasta selvitä kuin koira veräjästä. Eduskunnan istuntosalista 26.10. lähettämässään twiitissä kansanedustaja Ano Turtiainen kehotti varustautumaan kolmanteen maailmansotaan: ”Ja pahimman varalle, on hyvä huoltaa aseet ja täyttää ammusvarastot.”

Turtiaista on jo aiemmin jouduttu eduskunnassa ojentamaan uhkaavan ja loukkaavan käytöksensä vuoksi, mutta kovaan päähän oppi ei uppoa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.