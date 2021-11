Maa- ja metsätalousministeriö haluaa sallia sudenmetsästyksen alkavana talvena.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimista tulevana talvena. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) mukaan 20 suden kaatamisella olisi tarkoitus ”säädellä susikannan kasvua, ehkäistä vahinkoja ja edistää suden hyväksyttävyyttä”.

Kannanhoidollinen metsästys on etenkin uhanalaisen eläimen kohdalla orwellilaista kieltä. Susi on määritelty Suomessakin erittäin uhanalaiseksi, ja EU:n luontodirektiivin mukaan susi on poronhoitoalueen ulkopuolella tiukasti suojeltu.

Kanta on Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan loivassa kasvussa, mutta susia on silti vain noin 300. Lisääntyviä yksilöitä näistä on vain osa. Vertailun vuoksi: ilveksiä arvioidaan olevan noin 2 200 ja karhuja 2 600–2 800.

Sudet raatelevat ajoittain kotieläimiä. Niiden ilmaantuminen pihoille aiheuttaa ymmärrettävää pelkoa lapsiperheissä. Kotieläinvahinkoja aiheuttavat ja toistuvasti ihmisasutusten liepeille tulevat sudet pitääkin voida ampua. Petojen ihmisarkuutta täytyy pitää yllä, jotta konfliktit pysyvät vähäisinä. Riistakeskus voi myöntää vahinkoperusteisia poikkeuslupia suden metsästykseen. Poliisi voi antaa luvan eläimen lopettamiseen turvallisuussyistä.

Niin sanottu kannanhoidollinen metsästys on eri asia. EU:n tuomioistuin on ennakkoratkaisussaan sanonut, että suojellun suden metsästykselle täytyy olla selvät ja täsmälliset, tieteelliseen tietoon pohjaavat perusteet. Poikkeusluvat eivät saa myöskään haitata ”suotuisan suojelutason” säilyttämistä.

Ministeriö on hoputtanut Lukea laskemaan uudella tavalla viitearvon sille, miten iso kanta suotuisaan suojelutasoon tarvitaan, ja perustellut esitystään hankkeen väliraportilla. Luken mukaan laskentatyökalu ei kuitenkaan ole vielä käyttökelpoinen ja valmistunee vasta ensi syksyksi.

Perustelujen hataruudesta päätellen on syytä epäillä, että hankkeen todellinen syy ei ole edistää suden vaan keskustan hyväksyttävyyttä.

