Koko ajan autoritaarisemmaksi muuttuvalla Venäjällä talouspolitiikka on kummajainen: keskuspankki toimii ammattimaisesti, ja finanssilinjauksista voi väitellä julkisesti. Suomessa Venäjän talouden ymmärrystä on laajentanut 30 vuotta täyttävä Suomen Pankin tutkimuslaitos Bofit.

Venäjä on viime aikoina muuttunut kiihtyvällä vauhdilla entistä autoritaarisemmaksi. Oikea oppositiotoiminta on pitkälti kielletty, vallanpitäjät ovat painostaneet vielä jäljellä olevaa riippumatonta mediaa ennennäkemättömällä tavalla, kansalaisjärjestöjä on julistettu ”ulkovaltojen agenteiksi”, mielenosoittamista rajoittavia lakeja on tiukennettu, ihmisiä on passitettu vankeuteen poliittisista syistä, ulkoministeriö on valinnut viestintätavakseen räksytyksen, eikä vaalien enää edes esitetä olevan rehellisiä.

Seurauksena on luonnollisesti ollut pelon ja varovaisuuden lisääntyminen. Venäjä myös sulkeutuu ja eristäytyy ulkomaailmasta. Se on hallitsevassa roolissa olevan voimaväen tavoite, mutta esimerkiksi maan tieteelle katastrofaalista.

Tämän kehityksen keskellä erottuu yksi kummajainen: talouspolitiikka. Venäjän keskuspankki on ammattilaisten käsissä ja toimii normaalin keskuspankin tavoin. Maan tilastolaitoksen tuottamaan dataan voi ainakin pääpiirteissään luottaa. Talouspolitiikan linjoista käydään vilkasta ja usein varsin kriittistäkin keskustelua.

Ero esimerkiksi Turkkiin on huomattava. Siellä itsevaltaistumisen seurauksena finanssiministeriössä ja keskuspankissa uskollisuus on noussut pätevyyttä tärkeämmäksi. Pätevien ekonomistien puhdistukset ovat osasyitä surkeaan talouspolitiikkaan ja valuutan arvon romahdukseen.

Venäjällä ekonomistit eivät toki ole koskemattomia tai muusta yhteiskunnasta irrallaan. Keskustelun vapaudella on selvät rajat: presidentti Vladimir Putinin asemaa ja nykyistä poliittista järjestelmää ei voi kyseenalaistaa.

Keskuspankkikaan ei ole oikeasti itsenäinen, sillä Putinin Venäjällä ei ole vallanpitäjistä itsenäisiä instituutioita. Keskuspankki on kuitenkin voinut toteuttaa omaa, ammattimaista politiikkaansa, koska sillä on Putinin tuki. Putin pitää finanssi- ja rahapolitiikassa varovaisuutta hyveenä, kuten keskuspankkiiritkin.

Varovaisuus näkyy myös valtavina vararahastoina, joita Venäjä on öljytuloistaan kerännyt. Joidenkin asiantuntijoiden mielestä on hullua pitää rahastoissa summaa, joka vastaa 12:ta prosenttia bruttokansan­tuotteesta, kun valtio on käytännössä velaton. Varsinkin, kun makro­talouden vahvuus ei näy useimpien arjessa. Reaaliset käytettävissä olevat tulot ovat edelleen vuoden 2012 tasolla, viime vuonna mediaanipalkka oli alle 400 euroa. Palkkojen pienuus selittyy vain osin harmaalla taloudella.

Finanssiministeriö ja Putin ovat kuitenkin haluttomia käyttämään jemmarahastojaan, vaikka erilaisista investointihankkeista puhutaan paljon. Putin on säilönyt rahaa varautuessaan lännen pakotteisiin. Finanssiministeriössä taas tiedetään, että rahat kuitenkin varastetaan, kun niistä päästää irti.

Julkisilla investoinneilla on Venäjällä merkitystä, sillä oikeusvaltion puute ja korruptio jarruttavat yksityisiä investointeja. Valtion osuus onkin kasvanut taloudessa niin merkittäväksi, että järjestelmää voi kutsua valtiokapitalismiksi. Se näyttää maan johdolle sopivan. Uudistusten puute uhkaa kuitenkin pudottaa pitkän aikavälin talouskasvun selvästi alle kahteen prosenttiin.

Suomessa Venäjän taloudesta on realistinen kuva. Iso ansio siitä on Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksella Bofitilla, joka keskittyy Venäjään ja Kiinaan.

Bofit perustettiin vuonna 1991, kun Suomen Pankin johdossa olleet Matti Vanhala ja Esko Ollila ajattelivat, että Venäjä-asioissa Suomella voisi annettavaa eurooppalaisessa talouskeskustelussa. Päätös oli viisas.

Seuraavat polvet ovat viisaasti pitäneet laitoksen toiminnassa, vaikka monissa muissa maissa vastaavat Venäjä-yksiköt lakkautettiin. Niinpä nyt 30-vuotisjuhliaan viettävä Bofit on kansainvälisesti arvostettu asiantuntijaorganisaatio.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.