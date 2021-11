Ensi vuoden talousarvioesitys lupaa 70 miljoonaa euroa koronaviruspandemian aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen sote-palveluissa, kouluissa ja kulttuurialalla.

Helsinki on kesällä hyväksytyn uuden valtuustostrategian mukaisesti ”Kasvun paikka”. Tämä näkyy myös ensi vuoden talousarvioesityksessä, jonka mukaan Helsinki aikoo käyttää investointeihin yli miljardi euroa ja ottaa reippaasti lisää velkaa. Silti kaupunki pitää kuntaveron ennallaan 18 prosentissa ja kiinteistöveron alimmalla mahdollisella tasolla.

Pormestari Juhana Vartiainen (kok) julkisti tulevan vuoden budjettiesityksensä torstaina yhdessä neljän apulaispormestarin kanssa. Edeltäjistään poiketen hän ei tuonut julkisuuteen omaa esitystään ennen valtuustoryhmien käsittelyä.

Vartiainen perusteli toimintaansa sillä, että hän halusi valmistella esityksen yhdessä kaupunginhallituksessa olevien suurimpien puolueiden kanssa. Suuret valtuustoryhmät olivat etukäteen hyväksyneet tämän. Samoin toimitaan myös Tampereella ja Turussa, joissa on pormestari.

Tämä on linjassa sen kanssa, että Vartiainen ilmoitti heti virkaan astuessaan haluavansa parantaa kaupungin johdon yhteistyötä. Se on hyvä pyrkimys, kunhan samalla pidetään huoli riittävästä avoimuudesta ja kaupunkilaisten osallistumisesta päätöksentekoon.

Budjetista neuvottelivat nyt viisi suurinta puoluetta, kun perussuomalaiset vetäytyivät neuvotteluista liian suurten näkemyserojen vuoksi. Kun suurimmat puolueet ovat nyt yhdessä tehneet esityksen, siihen tuskin enää tehdään isoja muutoksia valtuustossa.

Puolueet ovat muun muassa sopineet, että kaupungin työntekijöiden työterveyshuolto kilpailutetaan laadun osalta. Helsinki on Suomen suurin työnantaja, jolla on noin 37 000 työntekijää. Tarjolla on noin 17 miljoonan euron potti, joka varmasti kiinnostaa yksityisiä palveluntarjoajia. Jos Vartiainen olisi yksin esittänyt työterveydestä vastaavan kaupungin liikelaitoksen altistamista kilpailulle, hän tuskin olisi saanut vasemmistoryhmiä sen taakse.

Investoinneilla rahoitetaan asuntojen, koulujen ja liikenneväylien, kuten Raide-Jokerin, rakentamista. Asuntotuotannon tavoitteita ei leikata, vaikka väestönkasvu on parina viime vuonna notkahtanut muutamaan tuhanteen. Paluuta entiseen noin 7 000 uuteen asukkaaseen vuodessa odotetaan vasta vuonna 2023.

Koronaviruspandemian jäljet sekä panostukset palvelujen kehittämiseen kasvattavat myös toimintamenoja lähes kuusi prosenttia tästä vuodesta. Samaan aikaan verotulojen kasvu on hidastunut, eikä valtiolta enää ensi vuonna tule erillistä koronatukea.

Talousarvioesitys lähtee siitä, että budjettia tasapainotetaan valtuustokauden lopulla. Vuonna 2023 kaupungin talous myös muuttuu olennaisesti, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus siirtyy valtion käsiin. Kaupunki pelkää investointikykynsä heikkenevän.

Helsinki aikoo käyttää ensi vuonna henkilöstönsä palkkoihin viisi miljoonaa euroa enemmän. Oletettavasti ainakin henkilöstöpulasta kärsivät varhaiskasvatus ja sote-ala saavat osansa, vaikka kaupungin toimet eivät yksin riitä korjaamaan ongelmia.

Helsinki on kärsinyt erityisen paljon korona-ajan rajoituksista, koska kaupungissa on paljon kulttuurin, matkailun ja ravitsemusalan sekä muiden palvelujen työpaikkoja. Työttömyys iski erityisesti nuoriin.

Pandemian jälkiä korjataan ensi vuonna, kun 70 miljoonalla eurolla puretaan hoitojonoja, tuetaan koululaisia sekä vahvistetaan kulttuurialaa. Korona-ajan laskuja maksetaan vielä pitkään, sillä esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti.

