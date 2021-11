Glasgow’n ilmastokokouksessa alkaa loppukiri, ja ilmassa on sekä optimismia että epäilyjä

Konkretiaa on saatu vasta vähän, mutta kokousta ei voi tähänastisten tulosten perusteella pelkästään moittia.

YK:n ilmastokokous Glasgow’ssa vyöryy kohti loppuvääntöä. Viikonvaihteessa punnitaan, saatiinko kokoon toimet, joilla lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen.

Ilmassa on samaan aikaan sekä optimismia että epäilyjä. Ilman konkretiaa ja lainsäädäntöä lupaukset ovat vain lupauksia. Esimerkiksi Intia ilmoitti, että maa on hiilineutraali vuoteen 2070 mennessä. Aikataulu aiheutti pettymyksen, vaikka ilmoitus olikin merkki siitä, että suuri saastuttaja sitoutuu ilmastotoimiin.

Viime viikolla Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että kun tähänastiset nettonollalupaukset ja sitoumukset metaanipäästöjen vähentämisestä lasketaan yhteen, lämpeneminen rajoittuisi 1,8 asteeseen. Arviot perustuvat kuitenkin suuriin epävarmuuksiin, sillä hiilinielujen lisäämisestä ei ole sovittu. On turhaa tuudittautua siihen, ettei lisää toimia tarvittaisi, kun hiilipäästöt ovat hinnoittelematta eikä hiilinieluille ole laskentamalleja.

Glasgow’n kokouksen ytimessä on, miten hiilidioksidipäästöt ja kompensaatiot lasketaan. Kehitysmaissa päästövähennysten teko on kustannustehokkaampaa kuin päästöjään jo vähentäneissä teollisuusmaissa. Jos päästöillä ja nieluilla päästään tekemään kauppaa, se tuo valtavia investointeja kehitysmaiden ilmastohankkeisiin.

Glasgow’n tähänastista antia ei pidä silti vain moittia. Keskeiset toimijat haluavat kehittää hiilidioksidin hinnoittelua. Myös ilmastoturvallisuus on kokouksessa esillä uudella voimalla Natoa myöten.

Ilmastonmuutoksessa on kyse ympäristöstä, taloudesta, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Vauraiden ja kehittyvien maiden välistä kitkaa yritetään vähentää myös lahjarahalla, josta on väännetty vuosia. Sadan miljardin dollarin ilmastorahoitusta ei ole saatu kokoon, vaikka summa on hyvin pieni suhteutettuna siihen, miten paljon rahaa tarvitaan vihreän energian investointeihin.

