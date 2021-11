Valtakunnan rahantekokone on nyt Suomen velkaisin kunta

Espoo maksaa kovaa hintaa kasvustaan ja toivoo jatkossa enemmän tukea valtiolta.

Länsimetron jatke on yksi Espoon suurista rakennushankkeista. Tulevalla Kaitaan asemalla oli jo penkit paikoillaan elokuussa.

Espoota on menneinä vuosina kutsuttu valtakunnan rahantekokoneeksi. Espoo on edelleen hyvinvoivien ja hyvin toimeen­tulevien veronmaksajien kaupunki, mutta kaupungin talous on kovilla. Tämä näkyy myös torstaina julkistetussa ensi vuoden talousarvioesityksessä.

Espoo on jo muutaman vuoden ollut maan velkaisin kunta, ja velkaantuminen vain jatkuu ensi vuonna. Myös toimintamenot kasvavat verotuloja nopeammin. Kokoomusvetoinen kaupunki ei kuitenkaan nosta kuntaveroa.

Kaupunki maksaa kovaa hintaa nopeasta kasvustaan. Kaupunkiin muuttaa nyt myös paljon pienituloisia ja varsinkin maahan­muuttajia, eivätkä verotulot enää kasva väestönkasvun tahdissa. Väestönkasvu taas tarkoittaa jatkuvia investointeja muun muassa uusiin kouluihin, päiväkoteihin, asuinalueisiin ja liikenteeseen.

Suomen ennätys velkaantumisessa on ennen kaikkea seurausta isoista raideliikenne­ratkaisuista. Parhaillaan rakennetaan sekä länsimetron jatketta että Raide-Jokerin pikaraitiotietä yhdessä Helsingin kanssa. Myös kaupunkiradan jatke on suunnitelmissa. Länsimetron asemien ympärille rakennetaan paljon lisää asuntoja ja paikoin aivan uusia asuinalueita.

Tänä vuonna alkaneella valtuustokaudella Espoo pyrkii kuitenkin tasapainottamaan taloutensa. Kun nykyiset suuret liikenne­investoinnit valmistuvat, uusia jätti-investointeja tuskin tulee ihan heti.

Sote-uudistuksessa Espoo liittyy osaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Uudistus myllää myös kaupungin taloutta vuodesta 2023 alkaen. Espoolaisten maksamista veroista aiempaa suurempi osuus siirtyy alueille, joilla sairastetaan enemmän.

Kaupungin päättäjät ovat huolissaan siitä, miten rahat riittävät jatkossa erityisesti koulutuksen ja varhaiskasvatuksen menoihin lasten määrän kasvaessa. Espoo odottaakin jatkossa valtiolta enemmän tukea myös omiin menoihinsa.

