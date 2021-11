Vantaalla vanhemmat vaativat lapsilleen vapautusta koulutunneilta harjoittelua varten.

Rehtorit ovat joutuneet Vantaalla ahtaalle urheiluvanhempien kanssa. Vantaan perusopetuksen johtajan Ilkka Kalon mukaan huoltajat eivät vain pyydä vaan vaativat, että lapsille on annettava harjoituksia varten säännöllisesti vapaaksi useita tunteja viikossa, joskus lähes koko lukuvuoden ajaksi (HS 5.11.). Lukujärjestyksiin on jo sijoitettu harjoitusaikoja parille päivälle viikossa, mutta ne eivät riitä.

Vantaan perusopetuksen johtoryhmä joutui muistuttamaan, ettei rehtorilla ole velvollisuutta vapauttaa oppilaita tunneilta. Perusopetuslain mukaan perusopetus on lähiopetusta ja oppilailta edellytetään läsnäoloa.

Lapsen etu on päässyt aikuisilta hämärtymään, jos he asettavat 13–16-vuotiaan urheilumenestyksen koulunkäynnin edelle. Nuoresta harjoitukset voivat tuntua tärkeämmiltä kuin koulutunnit, mutta vanhempien ja urheiluorganisaatioidenkin tehtävä on ajatella pitemmälle. Urheilusta tulee harvalle elämänura, mutta kunnon koulutuksen tarvitsevat kaikki.

