Kansainvälinen yhteisö seuraa pahinta peläten kapinallisten marssia kohti Addis Abebaa. Diplomatialle on kuitenkin vielä sijaa, ja Afrikan unioni tarvitsee nyt tukea.

Vielä muutama vuosi sitten Etiopiasta rakennettiin Afrikan sarven vakauden ankkuria ja pääministeri Abiy Ahmed palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla. Sitten hän alkoi keskittää valtaa keskushallinnolle ja sai vastaansa Etiopian entiset vallanpitäjät, Tigrayn osavaltion TPLF-liikkeen kapinalliset.

Sisällissotaa on takana vuosi. Tyytymättömyys on laajentunut Tigraysta muillekin alueille, ja nyt väkivalta valuu kohti pääkaupunkia. TPLF:n ja Oromojen vapautusarmeijan sissit ovat joidenkin satojen kilometrien päässä Abbis Abebasta. Vielä lähempänä sissit ovat pääkaupungin tärkeintä huoltoväylää. Jos kuljetukset Djiboutin satamasta Addis Abebaan katkeavat, pääkaupunki voi luhistua.

Addis Abeba elää Kabul-hetkeä. Suomi ja monet muut maat kehottavat kansalaisiaan poistumaan Etiopiasta niin kauan kuin se on vielä mahdollista. Tilanne on hyvin vaarallinen, ja taisteluissa on kaksi tasoa – fyysinen todellisuus ja vihapuheen täyttämä sosiaalinen media. Etninen vihanlietsonta tuo synkän kaiun Ruandan kansanmurhasta. Abiy Ahmed lietsoo nuoria tukijoitaan kaduille ja aseistautumaan.

Abiy Ahmed suhtautuu vihamielisesti EU:n ja Yhdysvaltojen diplomatiaan. Sen sai tuta myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) EU:n erityisedustajana. Haavisto näki hyvissä ajoin, mihin Etiopia oli luisumassa. Nyt Afrikasta vastaava komissaari Jutta Urpilainen on puolestaan paljon vartijana. Urpilainen panttaa EU:n kehitysrahoja, jotta neuvotteluihin tulisi painetta.

Vaikka myös YK:n ja Yhdysvaltojen edustajat sukkuloivat alueella, keskeisin rooli on Afrikan Unionilla (AU). Se on empinyt puuttua Etiopian asioihin, mutta nyt on pakko. AU:n erityisedustaja, Nigerian entinen presidentti Olusegun Obasanjo tapasi TPLF:n johtoa Tigrayssa. Yhteys kapinallisiin on laskettava pieneksi hyväksi merkiksi.

AU tarvitsee tuen diplomatialle niin kulissien edessä kuin niiden takana. Unionin on otettava uskottavasti vastuuta Afrikan vakaudesta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.