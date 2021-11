Suomi on maailman paras maa kadottaa lompakko

Suomalaiset ovat hienoja ihmisiä, mutta on rehellistä väkeä muuallakin – kuten Intiassa.

Viime viikon tiistaina se tapahtui taas. Olin käynyt maanantaina koronarokotuksessa, mutta sen jälkeen en ollut lompakkoani tarvinnut. Aamulla sitä ei löytynyt.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt. Edellisestä on vain pari kuukautta. Silloin tavarat jäivät kaupan kassalle, kun käsi kouraisi taskussa tyhjää. Kun palasin kotiin, lompakko odotti minua ulko-oven takana. Hyvä haltia oli löytänyt sen rappukäytävästä ja pudottanut postiluukusta.

Minulla taitaa olla ongelma. En minä lompakkoa takataskusta roikota, mutta näköjään se voi tippua muistakin taskuista. Päättelin, että tällä kertaa lompakon oli täytynyt pudota, kun pyöräilin kotiin Jätkäsaaresta.

Viime aikoina lompakon ja muidenkin Big Fiven jäsenten – kotiavaimet, auton avaimet, puhelin, kulkukortti – hävittelyni on lisääntynyt huolestuttavalla tavalla. Siihen täytyy olla syy.

Jos et keksi omaa tarinaa, olet pian osa muiden tarinaa. Siksi asiat kannattaa sanoittaa tai vielä mieluummin tarinallistaa. Tähän tapaan.

Nykyisessä tilanteessani yhdistyy nähdäkseni kolme ihmiselämän rintamaa: nuoruudesta periytyvä huolettomuus, aikuiselämän työstressi ja vanhuudesta kurotteleva hajamielisyys. Kun nämä kolme osuvat päällekkäin, syntyy täydellinen myrsky, jonka edessä pieni ihminen on voimaton.

Valitut palat -lehti on testannut säännöllisesti ihmisten rehellisyyttä ”kadottamalla” lompakoita, joissa on kortteja ja 50 euron edestä rahaa. Testi on käynyt yksitoikkoiseksi, sillä Helsinki oli tänäkin vuonna ykkönen: 12 lompakosta palautettiin 11.

Suomalaiset ovat hienoja ihmisiä, mutta on heitä muuallakin. Kakkoseksi kuudentoista testikaupungin joukossa tuli ehkä hiukan yllättäen Intian Mumbai, jossa lompakoista palautettiin yhdeksän.

New Yorkissa lompakoista tuli takaisin kahdeksan, mikä ei ollut minulle yllätys. Pudotin kerran New Yorkin metroon lompakon, jossa oli yli 300 dollaria käteistä. Joku oli palauttanut sen rahoineen asemavalvojan koppiin.

Kehnoimmin testikaupungeista menestyi Lissabon: vain yksi lompakko palautettiin – senkin olivat löytäneet hollantilaisturistit.

Takaisin tuli lompakkoni myös viime viikolla. Joku oli löytänyt sen kadulta ja vienyt Hietalahden hallin valvojalle. Rahat olivat jääneet matkan varrelle, mutta mitä on 40 euroa verrattuna ajokorttiin ja luottokortteihin? Ehkä se oli tarpeellinen oppiraha. Joskus kun voi tulla se kahdestoista.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.