Helsingissä kiistellään taas kerran autoilusta. Kaupunginhallitus lykkäsi maanantaina päätöstään Sörnäisten rantatunnelista, jota vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat. Noin 180 miljoonaa euroa maksava tunneli siirtäisi läpiajoliikenteen Sörnäisten rantatieltä Hermannin rantatielle maan alle.

Hanketta on perusteltu sillä, että se parantaisi kaikkien kulkutapojen olosuhteita alueella, johon on kasvamassa kokonaan uusi kaupunginosa. Maan päälle tulisi lisää viihtyisää kaupunkitilaa.

Vastustajien mielestä tunneli vain lisäisi autoliikennettä, eikä viihtyisää kaupunkitilaakaan tulisi merkittävästi lisää.

Kalasatamassa on jo nyt noin 8 000 asukasta. Alueen valmistuttua asukkaita on keskikokoisen suomalaisen kaupungin verran eli noin 30 000 ja työpaikkoja noin 10 000.

Reitti Sörnäisten rantatieltä Hermannin rantatielle on nyt liikennesumppu asutuksen keskellä. Tunneli on osa laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat Kalasataman lisäksi Teollisuuskadun uudistaminen, Kalasataman ja Pasilan välinen raitiotie, Kruunusillat ja myös se, että samansuuntaisesta Hämeentiestä on jo tehty pyöräily- ja joukkoliikenneväylä.

180 miljoonaa euroa on paljon rahaa, mutta vähemmän kuin Helsingin satsaukset raideliikenteeseen. Laajasalon ja Hakaniemen välille rakennettavien Kruunusiltojen raideosuuden viimeisin kustannusarvio on yli 300 miljoonaa euroa. Ja sillathan rakennetaan vain raitiovaunuille, jalankululle ja pyöräilylle. Rakenteilla oleva Raide-Jokeri-pikaraitiotie maksaa lähes 400 miljoonaa, ja Helsinki maksaa summasta suurimman osan.

Joukkoliikenteen suosiminen ei saa tarkoittaa sitä, että autoilu tehdään mahdottomaksi. Monelle auto on myös välttämätön työväline. Autoilu muuttuu nyt sähköiseksi ja päästöttömäksi nopeammin kuin sitä koskevat asenteet, eikä auto kulkuvälineenä ole katoamassa.

