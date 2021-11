EU:ta yritetään horjuttaa nyt monella suunnalla. Valko-Venäjä on järjestänyt Venäjän tuella EU:n ulkorajalle ongelman, jonka ratkaisulla on suuri merkitys myös Suomelle.

Valko-Venäjä nousi taas otsikoihin, kun maa alkoi kiihdyttää Puolan ja Liettuan rajalle synnyttämäänsä siirtolaiskriisiä. Akuutti ongelma on jättänyt varjoonsa Venäjän ja Valko-Venäjän tiivistyvän integraation sekä Valko-Venäjän omiin kansalaisiinsa kohdistaman sorron, vaikka kaikki kolme asiaa liittyvätkin toisiinsa.

Sorrossa saavutetaan pian yksi merkkipaalu, kun vuoden 2020 presidentinvaaleihin ehdolle pyrkinyt Sjarhei Tsihanouski saa poliittisen tuomionsa. Toinen itsevaltaisen Aljaksandr Lukašenkan vastaehdokkaaksi halunnut, pankkiiri Viktar Babaryka, sai jo viime kesänä 14 vuoden vankeustuomion.

Lukašenka päästi ainoaksi oikeaksi vastaehdokkaakseen lopulta Tsihanouskin vaimon Svjatlana Tsihanouskajan. Lukašenka julistautui kuitenkin vilpillisten vaalien voittajaksi ja määräsi protestit hajotettaviksi voimatoimin. Raaka poliisiväkivalta johti suurmielenosoituksiin, jotka Lukašenka kukisti vielä raaemmin ottein.

Vaaleja seurannut sorto kylmensi Valko-Venäjän ja lännen suhteet. Viime kesänä ne jäätyivät, kun Valko-Venäjä pakotti ilmatilassaan olleen EU:n sisäisen lennon laskeutumaan pidättääkseen koneessa olleen oppositiohahmon. Sen jälkeen määrättyihin EU-pakotteisiin Lukašenka vastasi järjestämällä siirtolaisia Lähi-idästä Minskin kautta Puolan, Liettuan ja Latvian rajoille. Samalla hän kostaa turvan tarjoamisesta opposition johdolle.

Lukašenka on ollut koko 30-vuotisen valtakautensa kovaotteinen, itsevaltainen ja riippuvainen Venäjästä. Viime vuosina länsi lämmitteli silti suhteitaan häneen, sillä Lukašenkalle haluttiin antaa lisää liikkumatilaa. Valko-Venäjän itsenäisyys on lännelle strategisesti tärkeää. Baltian maiden puolustaminen vaikeutuu huomattavasti, jos Valko-Venäjä sallii Venäjän tukikohtia alueellaan.

Virallinen selitys oli poliittisten vankien vapauttaminen, mutta todellinen syy oli geopolitiikka. Vuoden 2015 pakolaiskriisin seurauksena EU halusi tehdä Valko-Venäjän kanssa rajayhteistyötä. Se päättyi kuitenkin tänä kesänä. Käytännössä Valko-Venäjä käyttää hyväkseen muun muassa syyrialaisten ja irakilaisten epätoivoa saadakseen heistä aseen länttä vastaan.

Valko-Venäjä on Venäjälle sillanpää länteen, joten Venäjä on pitkään painostanut Valko-Venäjää läheisempään integraatioon. Maiden valtioliitto on ollut pitkälti kuollut kirjain Lukašenkan vastustuksen vuoksi, mutta lännen ja Valko-Venäjän välirikon vuoksi Venäjä on nyt saanut aiempaa tiukemman otteen Lukašenkasta.

Viime viikolla maat sopivat toimista integraation syventämiseksi, tosin varsin ylimalkaisesti. Esimerkiksi maiden armeijoita hiotaan kuitenkin jo toimimaan yhtenäisinä. Myös rajakriisissä maat tekevät selvästi yhteistyötä, eikä ajankohta ole sattuma.

EU:lla on nyt ulkorajallaan vakava ongelma, jonka ratkaisulla on merkitystä myös Suomelle. Venäjä alkoi loppuvuodesta 2015 puskea turvapaikanhakijoita Suomeen. Siihen viitataan myös kokoomuksen kirjallisessa kysymyksessä, jossa ehdotetaan mahdollisuutta rajan väliaikaiseen sulkemiseen (HS 8.10.).

EU:n pitää vastata rajakiristykseen tavalla, joka on yhtä aikaa selkeä, tiukka, inhimillinen ja tuleviin hybridioperaatioihin sopiva. Vastauksen kehittely vaatii luovuutta, diplomaattisia kykyjä ja aikaa. Pakotteita pitää kohdistaa matkojen järjestäjiin, esimerkiksi lehtoyhtiöihin. Lähtöä suunnitteleville pitää myös välittää tieto siitä, että tällä tavalla ei Eurooppaan kannata yrittää.

EU ei voi silti alentua Valko-Venäjän tasolle ja jättää ihmisiä rajalle. Esillä onkin ollut jo ehdotus, että EU sopisi Ukrainan ja Moldovan tapaisten kumppanimaiden kanssa keskuksista, joissa tulijat vastaisuudessa odottaisivat turvapaikkapäätöksiä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.