Keskiluokka on Suomen verosankari

Hyvinvointivaltion kuluista lihava siivu maksetaan arvonlisäveron tuotoista. Tämän siivun tilittää keskiluokka.

Suomalaiset ovat keskiviikkona saaneet tutkia suurimpien veronmaksajien viime vuoden tuloja ja veroja. Verotukseen liittyvät usein oikeudenmukaisuuden tunteet. Ensi sijassa verotus on kuitenkin varojen keräämistä julkisen talouden tarpeisiin. Varojen jakaminen tulonsiirtoina on aidosti oikeudenmukaisuuden kysymys.

Moni veropäivän uutisia seurannut kaipasi voimakkaampaa solidaarisuutta suurituloisilta. Selkosuomeksi tämä tarkoittaa toivetta verottaa rikkaita kovemmin. Jos vaatimuksen suhteuttaa verotuksen alkuperäiseen tavoitteeseen – yhteisen kassan keräämiseen –, se ei ole kovin toimiva.

Ansiotuloveroista suurituloisin kymmenys maksaa jo seitsemisenkymmentä prosenttia, joten paljon täytettä kassaan ei kerry tätä verotusta kiristämällä. Kuva muuttuu, jos mukaan ottaa eurooppalaisen hyvinvointivaltion tuloperustan, arvonlisäveron. Koska tämä vero on tasavero, maksajien joukko laajentuu, potti kasvaa ja verosankariksi nousee tavallinen suomalainen.

Arvonlisäveron merkitys paljastuu, kun suomalaista verotusta vertaa amerikkalaiseen. Arvonlisäveron tapainen myyntivero vaihtelee Yhdysvalloissa sekavasti osavaltiosta toiseen, mutta pääsääntöisesti se on hyvin alhainen.

Joe Bidenin hallinto yrittää luoda Yhdysvaltoihin vahvempaa sosiaalista perustaa. Demokraatit haluavat korjailla verotusta sellaiseksi, että rikkaita verotettaisiin entistä kireämmin. Yritys paljastaa ongelman, joka nousee, kun verotusta kohdellaan ensi sijassa politiikan riistana ja oikeudenmukaisuuskysymyksenä eikä kassan kasvattamisena.

Suomalaistyyppinen helposti kerättävä ja tehokkaasti kassaa lihottava yhtenäinen arvonlisäverotus on Yhdysvaltojen demokraateille mahdottomuus, sillä se vaikuttaisi liikaa puolueen äänestäjiin. Republikaaneille se olisi sosialismia. Kun näin on, Yhdysvalloista on turha odottaa hyvinvointivaltiota.

