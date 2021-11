Suomen matka kohti palveluita on jo pitkällä

Ruokalähettiyhtiö Woltin nousu ja myyntihinta kertovat siitä muutoksesta, jossa suomalainen elinkeinoelämä on.

Pitkiä ja hitaita prosesseja on usein vaikea havaita reaaliajassa. Joskus kuitenkin jokin yllättävä tapahtuma valaisee maiseman kuin salama.

Veropäivän suurimmaksi uutiseksi nousi ruokalähettiyritys Woltin myynti Yhdysvaltoihin. Kauppa on Suomen yrityshistorian suurin. Seitsemän miljardin euron arvoinen osakevaihtona tehtävä kauppa ylittää sen summan, mikä Nokian puhelimista aikoinaan maksettiin.

Woltin nousu ja arvo kertovat siitä muutoksesta, jossa suomalainen elinkeinoelämä on. Suomen tuotantoa hallitsi kauan ajatus, jonka mukaan täällä kannattaa tehdä vain sellua ja suuria koneita. Nokia muutti suuntaa.

Nokian puhelimien kohtaloksi koitui se murros, josta Woltin nousu kertoo. Nokia ei ymmärtänyt mobiilialan muuttuvan kohti palveluiden myyntiä. Kaukana häämötti alustatalouskin, mutta se ei vielä tuolloin ihan näkynyt.

Nyt näkyy. Suomi on jo pitkällä muutoksessa, joka kulkee agraarimaailmasta raskaan valtiojohtoisen teollisuuden kautta kohti ketterää alustataloutta. Kehityksen siunaus on se, että mitä syvemmälle palvelumyyntimaailmaan mennään, sitä enemmän arvonlisää jää kotimaahan.

Nokian matkapuhelintoiminnot sammuivat, mutta uusia oraita nousi tuhkasta. Suomalainen yrityskenttä muuttuu ketterämmäksi: uusia start up -yrityksiä syntyy, kehittyy ja kypsyy nopeasti. Esimerkiksi edellinen jättiostos Suomesta, Supercell, syntyi Nokian siivittämänä ja imi energiaa matkapuhelintoimintojen tuhkasta. Myös Woltin kehityskaari kertoo tästä vauhdin kasvusta. Wolt on perustettu vuonna 2014 ja siitä maksettiin potti, joka ylittää vuonna 1834 perustetun Wärtsilän markkina-arvon.

Kasvuvauhti ja itävyys todistavat siitä, että start up -kulttuuri elää ja voi hyvin Suomessa. Wolt on satoa, jota on kylvetty ja lannoitettu Slush-tapahtumissa ja -yhteisöissä.

Suomessa on ollut tapana odottaa talouden pelastajaksi jotain jättiläistä, kaikkien yritysten äitiä. Nokia oli Suomen Nokia, sitten Supercell muun pelialan kanssa. Viime vuosien kehitys wolteineen todistaa siitä, että Suomen talous ei kaipaa äitiä – mikä on hyvä. Metsäteollisuus hallitsee vientiä, mutta pienten yritysten verkosto vakauttaa taloutta.

Woltin myyntihinta on ostajan ja myyjän tuloksiin suhteutettuna kova, mikä valaisee kuvaa maailman muutoksesta. Ostaja Doordash tietää alustatalouden olevan pienten katteiden toimintaa, mutta toisaalta yhtiö näkee maailman kulkevan tähän suuntaan. Doordash on tähän saakka pyrkinyt laajentamaan bisnestään ilman yritysostoja, mutta todennäköisesti pandemia vauhditti strategian muutosta. Kuluttajien ja yritystenkin kulutuskäyttäytyminen muuttui eikä se palaa koskaan entiselleen. Tuotteet ostetaan verkosta ja toimitetaan kotien sekä yritysten oville. Doordashin kannattaa maksaa maltaita siitä, että se ehtii mukaan tähän kiihtyvään globaaliin kulutuskäyttäytymisen murrokseen.

Wolt palauttaa veropäivän kunniaksi mieliin sen, mistä hyvinvointiyhteiskunta elää: yrityksistä. Yritysten maksamat verot ja niiden luomat työpaikat kannattelevat Suomea. Supercellin myyjät kartuttavat edelleenkin isolla kauhalla astiaa, josta ammennetaan tulonsiirrot. Wolt arvioi kaupan tuovan Suomeen verotuloja 600 miljoonaa euroa.

Suhtautuminen Woltin myyntiin todistaa, että suhtautuminen ulkomaiseen omistajuuteen on muuttunut huomaamatta.

Vielä muutama vuosi sitten ulkomaisia ostajia kavahdettiin ja ostoyrityksien aikoina selviteltiin, voisiko jostain löytyä sinivalkoinen ostaja, jotta suomalaista ei tarvitsisi myydä ulkomaille. Ulkomaisia yrityksiä pidetään nykyään arvostettuna osana suomalaista taloutta, ja Woltin myynti oli ilouutinen. Saksalainen lääkeyhtiö Bayer oli viime vuonna Suomen suurin yritysverojen maksaja.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.