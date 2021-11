Länsi-Balkanilla sijaitseva Bosnia ja Hertsegovina on ajautumassa kahteen poliittiseen kriisiin, jotka kumpikin uhkaavat repiä serbien, kroaattien ja bosniakkien sodan päättäneen sopimuksen.

Suomen jalkapallomaajoukkue pelaa lauantaina tärkeän MM-karsintaottelun Bosnia ja Hertsegovinassa. Suomalaisfaneilta kiellettiin aluksi koronavirusepidemian vuoksi pääsy ottelupaikkakunnalle Zenicaan, mutta torstaina kielto pyörrettiin.

Virustilanne ei ole maan suurin ongelma. Maa on ajautumassa kahteen poliittiseen kriisiin, joista kumpikin uhkaa repiä serbien, kroaattien ja bosniakkien sodan päättäneen sopimuksen. Monissa arvioissa puhutaan jo maan hajoamisesta, synkimmissä uudesta sodasta.

1990-luvun alussa alkaneet Jugoslavian hajoamissodat olivat Euroopan pahin konflikti toisen maailmansodan jälkeen. Tilanne oli erityisen raaka Bosnia ja Hertsegovinassa, jossa sota päättyi Daytonin rauhansopimukseen vuonna 1995. Maa jaettiin kahteen autonomiseen tasavaltaan, bosniakkien ja kroaattien Bosnia-Hertsegovinan federaatioon ja Bosnian serbitasavaltaan. Kansanryhmien edustajilla on kiertävä presidenttiys.

Arjessa välit ovat toimineet, mutta moni asia on jäänyt käsittelemättä ja hiertämään. Ryhmien asuminen erillään ruokkii poliitikkojen etnonationalistista puhetta, varsinkin kun taloustilanne on huono.

Ensimmäinen ja akuutimpi kriisi liittyy kansanmurhiin. Bosnian serbit eivät suostu pitämään serbien vuonna 1995 tekemää Srebrenican kansanmurhaa kansanmurhana. He uhkasivat välien katkaisemisella keskushallintoon ja yhteiseen armeijaan, kun edellinen YK:n ”korkea edustaja” teki viime kesänä kansanmurhan kiistämisen laittomaksi. Toisen kriisin keskiössä on vaaliuudistus, jonka viivästyminen uhkaa johtaa kroaattien äänestysboikottiin tulevissa vaaleissa.

Etnisiä rajoja on onnistuttu ylittämään urheilussa. Esimerkiksi Suomeakin vastaan asettuva tähtipelaaja Edin Džeko on ollut tärkeä kansallinen symboli. Maajoukkueessa on mukana eri ryhmien jäseniä, vaikka osa maan serbeistä ja kroaateista kannattaakin Serbian ja Kroatian maajoukkueita.

Bosnia ja Hertsegovinalle on syytä toivoa kaikkea hyvää, tosin lauantaille vain rajallista menestystä.

