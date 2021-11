Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen teki tiedepolitiikasta keskustan aluevaaliteeman, jota hän ohjaa neljän vuoden aikavälillä.

Kansallisteatterissa pyörii Juha Jokelan näytelmä Dosentit, jossa käsitellään tutkijoiden ahdistusta korkeakoulujen suunnasta. Näytelmä sai nimensä entisen pääministerin Juha Sipilän (kesk) heitosta ”kaiken maailman dosenteista”.

Nyt tiedeväkeä kummastuttaa uusi pohjalainen keskustaministeri. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) sanoi (HS 8.11.) vääntävänsä korkeakoulupolitiikan uuteen suuntaan: ”Minä en keskitä vaan haluan laajentaa korkeakoulutuksen saavutettavuutta.” Kauhavalaisministerin ajama tieteen hajasijoitus tarkoittaisi resurssien sirottelua maakuntien pienille oppilaitoksille.

Yliopistomaailmassa on totuttu toimimaan pitkällä aikavälillä. Maailman vanhin yliopisto perustettiin Bolognaan vuonna 1088, ja Turussakin alkuun päästiin jo vuonna 1640. Kurvinen toimii rapsakammin: ”Suomessa on vaalit neljän vuoden välein, ja koulutushan on yhteiskunnan supervoima. Jos joitakuita linjanmuutos ärsyttää, niin sitten ärsyttää.”

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.