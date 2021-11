Tulevaisuuden palveluverkko voi olla hyvin erilainen kuin nykyisin, koska digitalisaatio häivyttää maantieteelliset etäisyydet.

Kansalaisia kiinnostaa tulevissa aluevaaleissa varmasti se, mistä sosiaali- ja terveyspalveluja jatkossa saa. Puolueet virittelevätkin jo vaaliteemojaan ja tarjoavat tähänkin kysymykseen vastauksiaan.

Esimerkiksi keskusta on luvannut, että jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Kokoomus taas ilmoitti vaaliohjelmassaan, ettei puolue sitoudu tällaiseen tavoitteeseen, vaan vaatii ”tarkoituksenmukaista ja mahdollisimman kattavaa palveluverkkoa”.

Tulevien aluevaltuustojen tärkeimpiä tehtäviä onkin oman alueen palveluverkosta päättäminen. Myös Helsingissä keskustellaan varmasti palveluverkosta, vaikka pääkaupungissa ei aluevaaleja pidetäkään – palveluista vastaa jatkossakin Helsingin kaupunki.

Tulevaisuudessa palveluverkko on väistämättä erilainen kuin tänään. Jotta kaikkialla olisi saatavissa palveluja tasavertaisesti, rahaa ja henkilöstöä on käytettävä uudella tavalla.

Tähän asti moni on ajatellut, että palvelut on turvattu, kunhan pitäjässä on oma terveyskeskus eikä sairaalaankaan ole kohtuuton matka. Paljon voimavaroja on käytetty rakennuksiin, mutta jatkossa rahaa pitäisi käyttää enemmän itse palveluihin.

Sote-menoja ei kasvata eniten väestön ikääntyminen vaan lääketieteen kehitys. Sen ansiosta hoidot paranevat ja voidaan parantaa myös sairauksia, joita ei voitu ennen hoitaa. Tämä kasvattaa kustannuksia varsinkin erikoissairaanhoidossa.

Samaan aikaan asutus keskittyy ja digitalisaatio etenee kaikilla elämänalueilla. Lääketieteen kehitys tarkoittaa myös sitä, että palveluja pitää keskittää. Kalliita laitteita kannattaa ostaa vain sinne, missä niille on riittävästi käyttöä. Osaavaa henkilöstöäkään ei riitä ripoteltavaksi liian pieniin yksiköihin.

Jotta terveysaseman laadukas toiminta olisi turvattu, sen väestöpohjan pitäisi olla vähintään 20 000 asukasta. Kaikkein vaativimmat hoidot pitää keskittää yliopistosairaaloihin, joiden väestöpohjan pitäisi olla lähes miljoona asukasta. Suomi on väestöltään niin pieni maa, että laadukkaan terveydenhuollon näkökulmasta koko maa voisi periaatteessa olla yhtä hyvinvointialuetta.

Joka tapauksessa harvaan asutussa maassa palvelut pitää turvata myös syrjäseutujen asukkaille. Tästä syntyy ristikkäisiä paineita, joiden synnyttämät ongelmat hyvinvointialueiden päättäjien pitää ratkaista.

Digitalisaatio häivyttää maantieteelliset etäisyydet. Terveyskeskus voi tulla potilaan kotiin joko etäyhteydellä tai liikkuvana palveluna. Hyvin organisoidussa perustason terveydenhuollossa lääkärit, sairaanhoitajat ja laboratoriot voivat mennä potilaan luokse myös fyysisesti, eikä potilaan tarvitse liikkua mihinkään.

Olennaista ei jatkossa ole enää se, onko joka taajamassa rakennus nimeltään terveyskeskus vaan se, mitä palveluja on tarjolla. Parhaassa tapauksessa lääkäri ja hoitaja työskentelevät parina ja varsinkin pitkäaikaissairauksista kärsivillä potilailla on vakiintunut hoitosuhde tällaiseen työpariin.

Erikoislääkärien palveluja on tuotava myös aiempaa enemmän osaksi terveyskeskusta, jotta lähetteet erikoissairaanhoitoon vähenevät ja niitä tehdään vain silloin kuin se on aivan välttämätöntä. Potilaan sijasta palvelut liikkuvat. Etäyhteydet voivat näin mullistaa työnteon tavat.

Pelkkä uusi hallintorakenne ei takaa sote-uudistuksen tavoitteita, kuten palvelujen saatavuuden paranemista, kustannusten kasvun hillintää tai terveyserojen kaventumista. Hyvinvointialueiden päättäjillä on paljon valtaa ratkaista, miten nämä tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.