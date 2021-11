Neuvotteluista tuskin tulee valmista ennen nykyisen sopimuskauden loppua. Neuvottelujärjestöt kyräilevät myös toisiaan ja vahtivat, ettei yhdellä alalla anneta suurempia palkankorotuksia kuin toisella.

Työmarkkinakierroksella perinteisesti viimeisenä on vuorossa julkinen sektori, siis valtio ja kunnat – ja nyt uutena toimijana hyvinvointialueet. Niiden vuoro on alkuvuodesta. Nykyinen sopimus on voimassa helmikuun loppuun. Jo nyt arvellaan, että neuvottelut eivät tule valmiiksi ainakaan tämän aikataulun mukaisesti.

Kunta- ja hyvinvointialan palkkaneuvotteluja sekoittaa muun muassa se, että vasta muutama kuukausi sitten on perustettu hyvinvointialueet. Palkkaharmonisointi hilaa palkkoja ylöspäin. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, miten se otetaan neuvottelupöydässä huomioon.

Palkkaneuvotteluissa ei ole päässyt vielä muodostumaan yleistä linjaa, jota muut noudattaisivat. Sellaista odotetaan SAK:laisen Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat -yhdistyksen neuvotteluista. Moni kunta-alan palkansaajia edustava neuvottelujärjestö on kuitenkin jo ilmaissut tavoittelevansa yleisen linjan ylittäviä korotuksia.

Samalla kunta-alan neuvottelujärjestöt kyräilevät toisiaan. Yksikään kunta-alan järjestö ei yleensä saa muita suurempia korotuksia.

Mitään hyvää ei seuraa siitä, jos poliitikot sotkevat näppinsä työmarkkinaneuvotteluihin. Kiusaus on kuitenkin suuri. Julkisesti asiasta on jo lausunut oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), jonka mielestä hoitajat ansaitsevat kunnon korotukset tai he lähtevät parempien ansioiden perässä Ruotsiin tai Norjaan.

Poliitikkojen kannanottoja voi odottaa lisää, kun tammikuussa järjestetään ensimmäiset aluevaalit. Niissä valitaan edustus nimenomaan hyvinvointialueille. Eikä eduskuntavaaleihinkaan ole enää kovin paljon aikaa.

Kokoomuksen vuonna 2007 käymä Sari Sairaanhoitaja -kampanja ei ole unohtunut. Sitä pidetään yhtenä syynä palkkakehitykseen, joka heikensi Suomen kilpailukykyä ja näivetti talouskasvua vuosikausiksi.

Koronaviruspandemia on korostanut hoitoalan merkitystä. Moni hoitoalalla työskentelevä on joutunut venymään äärirajoilleen ja ylikin. Palkkaneuvotteluihin on latautumassa niin kovat jännitteet, että edessä on pitkä ja kuuma kevät.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.