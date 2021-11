Kylmä ja märkä sää runteli tämänvuotisen sadon.

Ensi torstaina vietetään etenkin Ranskassa jonkinlaista karnevaalia, mutta Suomessa se on aivan tavallinen marraskuinen torstai.

Marraskuun kolmas torstai on perinteisesti päivä, jolloin Beaujolais nouveau tulee myyntiin. Suomessakin Alko on tehnyt niin aiempina vuosina, ja jonkinlaista tapaustakin ilmiöstä on yritetty rakentaa, mutta tämä vuosi on poikkeus. Suomessa uuden sadon beaujolais ei tule vakiovalikoimaan lainkaan, tuskin tilausvalikoimaankaan.

Beaujolais’n viljelyalueella hallakevättä seurasi sateinen kesä. Sato jäi noin puoleen tavanomaisesta. Syy lienee ilmastonmuutos, joka on voimistanut sään ääri-ilmiöitä ympäri maapallon. Tuholta säästyneen sadon hinta nousi vastaavasti. Alko ei saanut tukkukauppiailta tarjouksia hakemassaan 10–12 euron hintaluokassa.

Itse viini on pikemminkin markkinamiesten kuin kellarimestarien taidonnäyte. Se on kevyt ja vähätanniininen. Maku muistuttaa yleensä mansikka- tai vadelmamehua banaanilla höystettynä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.