Poliisi tutkii autovarkaudet muttei juuri pyörävarkauksia. Asenteen on muututtava, sillä sähköpyörä voi jo olla arvokkaampi kuin vanha auto.

Suomessa varastetaan tuhansia polkupyöriä joka vuosi. Viime vuonna koronavirusepidemian aikaan poliisille ilmoitettiin ennätysmäärä pyörävarkauksia, lähes 24 000.

Poliisille on tullut rutiiniksi, että pyörävarkauksia ei tutkita. Tämän sai kokea helsinkiläinen Tuomas Saloniemi, jonka uusi, tuhansia euroja maksanut sähköpyörä varastettiin. HS:n mielipidesivulla 12.11. Saloniemi ihmetteli, miksi hänen ystävänsä huomattavasti halvemman auton varkautta poliisi sen sijaan tutki.

Poliisin mukaan pyörävarkautta tutkitaan vain, jos omistaja tietää, kuka pyörän on vienyt. Rikoksen selvittämisen ei pitäisi kuulua rikoksen uhrille.

Poliisin on aika muuttaa suhtautumistaan, sillä nyt se lähettää viestin, että pyörävarkaus on harmiton pikku rikos – mitä se ei ole. Polkupyöristä osa on kalliita, ja arvokkaat sähköpyörät yleistyvät nopeasti. Polkupyörä on myös monelle työväline.

Vakuutusmaksuissa varkauksien hinta siirtyy vakuutuksen ottajien maksettavaksi.

