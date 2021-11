Aiemmin liikkumiskiellot koskivat kaikkia, mutta nyt rokotetut on vapautettu.

Itävallassa alkoi maanantaina kymmenen päivän sulkutila, jossa rokottamattomat saavat poistua kotoaan vain töihin ja ruokakauppaan. Toimenpide on raju, mutta kannattaa muistaa, että puolentoista viime vuoden aikana samanlaisia liikkumiskieltoja on ollut voimassa pitkiä aikoja eri puolilla Eurooppaa. Erona on, että aiemmin sulkumääräykset koskivat kaikkia.

Itävalta on palannut ankariin toimiin, koska tartuntakäyrä nousi pystyyn viime kuussa ja tapauksia todetaan jo 11 000 päivässä. Sairaalaan päätyy vähemmän ihmisiä kuin ennen rokotuksia riehuneissa tartunta-aalloissa, mutta silti kahdeksan miljoonan asukkaan maassa on nyt sairaalahoidossa 2 500 koronapotilasta, joista teho-osastolla yli 400. Suomen sairaaloissa koronapotilaita oli maanantaina vajaat 300, teholla 36.

Suomessa on arvosteltu koronapassia ja rokotettujen suurempia vapauksia esimerkiksi sillä perusteella, että rokotetutkin voivat tartuttaa muita. Myös Itävallassa on arveltu, ettei rokottamattomien määrääminen kotiin riitä taltuttamaan tartunta-aaltoa.

Toisaalta mitkään rajoitustoimet eivät estä tartuntojen etenemistä vaan ainoastaan hidastavat epidemiaa. Koronavirus kulkee joka tapauksessa kautta maailman ja tavoittaa kaikki rokottamattomat. Tartuntoja hidastamalla yhteiskunnat voivat säilyä toimintakykyisinä, turvata terveydenhuollon toimintakyvyn ja säästää sitä kautta ihmishenkiä.

Rokotetut sairastuvat harvoin niin vakavasti, että päätyvät täyttämään sairaaloita. He ovat tehneet voitavansa itsensä ja muiden suojaamiseksi. Rokottamattomilla vakavan taudin riski on säilynyt huomattavana, ja tartuntamäärien noustessa uusiin korkeuksiin tartunta käy yhä todennäköisemmäksi. Siksi nimenomaan rokottamattomien tartuntariskin vähentäminen keventää tautitaakkaa.

Rokotetutkin voivat saada vaarallisen koronataudin esimerkiksi korkean iän tai taustasairauden vuoksi. Nämä riskiryhmät rajoittavat usein vapaaehtoisesti kontaktejaan samalla tavalla, johon rokottamattomia Itävallassa nyt pakotetaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.