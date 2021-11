Ovatko suomalaiset oikeasti halukkaita tarjoamaan kaikkien nähtäväksi sen, miten heidän työsuoritustaan arvioidaan rahallisesti?

Joitakin aloitteita on hyvin vaikea vastustaa. Sosiaali- ja terveys­ministeriön johtaman työryhmän ajatus palkkojen avoimuudesta on juuri tällainen. Miten sitä kehtaisikaan olla vastaan, jos tavoitteena on tasa-arvo. Mutta jos ruma sana sanotaan niin kuin se on, niin ehdotuksessa on kyllä ongelmiakin.

Palkkojen avoimuutta pohtinut työryhmä jätti maanantaina erimielisenä esityksensä tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistille (r). Työryhmä ehdottaa, että työntekijä voisi pyytää kollegansa tai kollegojensa palkkatiedot nähtäväksi, jos epäilee tulevansa syrjityksi sukupuolen perusteella. Työnantaja ei voisi kieltäytyä tietojen luovuttamisesta. Ehdotusta ovat tukeneet työntekijäjärjestöt, ja sitä ovat arvostelleet työnantajat.

Lähtökohta on kannatettava. Tarkoitus on estää esimerkiksi sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä työpaikoilla. Keinoista sitten voikin olla eri mieltä.

Ongelmia voi syntyä idean sovituksesta työmarkkinoiden kehitystarpeisiin. Työmarkkinoilla on yritystä irtautua kollektiivisista palkkajärjestelyistä ja luoda enemmän henkilökohtaisia kannustimia. Avoimuus kuitenkin tekee palkkaeroista helposti ongelman.

Jos palkkatieto on julkinen, onko julkista sekin, miten työnantaja arvioi työntekijän henkilökohtaista suoriutumista?

Voi olla, että edes pienipalkkaiset eivät ole valmiita oman – palkan perusteella vaatimattoman – suorituksensa esittelyyn. Entä haluaako esimerkiksi ikääntynyt työntekijä koko työyhteisön tietävän, että hän on työvuosiensa ansiosta päässyt paremmalle palkalle kuin ehkäpä mittavamman työsuorituksen tarjoava nuori työntekijä?

Ainakaan ehdotus ei lisäisi työnantajan halua lisätä henkilökohtaisia kannustimia, mikä voi jarruttaa palkkatason yleistäkin nousua.

Sukupuolten välisten palkkaerojen pienentäminen on tärkeä tavoite, mutta suurin osa eroista johtuu sukupuolten mukaan eriytyneestä ammattirakenteesta ja urakehityksen erilaisuudesta. Niitä ongelmia tämä ehdotus ei korjaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.