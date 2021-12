Slush kokoaa Helsinkiin kasvuyritysten tekijöitä ja rahoittajia. Tänä vuonna tapahtumasta on tulossa monella tavalla poikkeuksellisen kiinnostava.

Koronaviruspandemian vuoksi on työskennelty paljon kotona. Ruokalähettipalvelujen kysyntä kasvoi samalla.

Helsingin Messukeskuksessa jälleen järjestettävä Slush-tapahtuma houkuttelee uudesta teknologiasta ja kasvuyrityksistä kiinnostuneita yrittäjiä ja sijoittajia Suomeen keskellä joulukuun alun kylmää ja märkää pimeyttä.

Vuodesta 2008 järjestetty Slush on tänä vuonna monella tavalla poikkeuksellinen. Viime vuonna tapahtuma jäi koronavirusepidemian vuoksi järjestämättä, eikä tällä kertaa edes tavoitella huippuvuosien mittakaavaa. Toisaalta tunnelmasta saattaa tulla erityinen, sillä ihmisten kohtaaminen tuntuu erityisen merkittävältä raskaiden aikojen jälkeen.

Eikä tunnelmaa varmaan latista sekään, että entisten slushilaisten perustama lähettipalvelu Wolt myytiin marraskuun alussa yhdysvaltalaiselle kilpailijalleen Doordashille peräti seitsemällä miljardilla eurolla.

Monen start up -yrityksen liiketoiminnalle koronavirusepidemia on ollut iso asia. Epidemian iskiessä niin ihmiset kuin yhteiskuntakin joutuivat miettimään rutiininsa uusiksi. Digiloikka on vaikuttanut niin työhön kuin vapaa-aikaankin, eikä entiseen ole paluuta. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiselle uudelle yrittämiselle.

Woltin kauppasummaa on hämmästelty. Mitä kaupassa oikeastaan myytiin? Brändi ja liiketoiminta, mutta ennen muuta tiedot siitä, millaisesta ruoasta kymmenen miljoonaa ihmistä 23 maassa ja 129 kaupungissa pitää – siis asiakasdataa.

Nykymaailmassa data on arvokasta kauppatavaraa. Erityisesti uusilla toimialoilla asiakasdata on kullanarvoista, sillä se auttaa kiihkeässä kilpajuoksussa markkinaosuuksista.

Ruokalähettipalvelussa ratkaisevaa on se, minkä brändin nimi tulee ensiksi mieleen, kun nälkä alkaa kurnia vatsassa. Markkinajohtajuudesta taistellaan isolla rahalla, koska alustataloudessa voittaja vie usein kaiken, tai ainakin hyvin suuren osan.

Meistä kerätään koko ajan tietoa. Usein annamme arvokasta dataamme ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi. Esimerkiksi kaupparyhmien kanta-asiakaskortteja vingutetaan iloisesti kassalla, vaikka kanta-asiakkaiden saamat edut ovat yleensä naurettavan pieniä.

Alustatalous on vielä nuori ilmiö, jonka sääntely on heikkoa ja yhdessä sovitut käytännöt puutteellisia. Datan suhteen ollaan kuin villissä lännessä, jossa lainvalvonta oli satunnaista ja maata saattoi vallata aitaamalla. Nyt vallattavana preeriana on meidän yksityisyytemme.

Alustatalous on tuonut kuluttajille paljon hyvää, mutta varjopuoletkin ovat jo nähtävissä. Kun kilpajuoksu huipulle on käyty ja jokin yrityksistä on päässyt ylivoimaiseen asemaan, siitä tulee helposti liian mahtava.

Eduskunnassa toimiva tietopolitiikan yhteistyötyhmä on pohtinut alustatalouden hyötyjä ja kehittämistarpeita. Työryhmän kesällä tekemän arvion mukaan alustatalous tarvitsisi sääntelyä mahdollisten haittavaikutusten varalta. Eikä pelkästään Suomessa vaan ainakin koko Euroopassa.

Saman alan alustojen välinen aito kilpailu olisi enemmän kuin tervetullutta. Sitä auttaisi, jos työntekijä saisi mukaansa itseään koskevan datan, jos hän päättää vaihtaa alustaa, jolla työskentelee. Alustatalouden levitessä yhä uusille aloille kysymys datan omistuksesta saattaa lopulta olla jopa isompi asia kuin esimerkiksi viime aikoina kovasti viritelty väittely siitä, onko alustalla työskentelevä ihminen työntekijä vai yrittäjä.

Sama koskee tietysti myös erilaisia alustoja käyttäviä kuluttajia. Osalla alustoista annamme tietomme, toisille jopa tuotamme ilmaiseksi sisältöä. Kun näitä aikoja katsellaan tulevaisuudesta, me kaikki saatamme näyttää niiltä villin lännen intiaaneilta, jotka myivät maansa lasihelmistä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.